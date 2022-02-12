Стоял и смотрел как на идиота. Зеленский публично подставил Макрона

На Украине рассказали, как Зеленский публично подставил Макрона
Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский подставил Макрона и не стал исключать войны в Донбассе
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказался публично гарантировать Эммануэлю Макрону, что Киев не станет начинать боевые действия в Донбассе, чем "подставил" французского коллегу, заявил в эфире телеканала "НАШ" экс-депутат Рады Евгений Мураев.
По его словам, Макрон приехал в Киев с "уникальным предложением", которое позволило бы ускорить выполнение Минских соглашений. Однако на пресс-конференции после встречи главы стран "не сказали об этом ни слова".
"Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет. Я на сто процентов уверен, что он хотел гарантий от украинской стороны нерешения конфликта в Донбассе военным путем", — считает Мураев.
Украинский политик заключил, что президент страны так и не прояснил перед французским лидером свою позицию по этому вопросу в публичном поле.
Встреча Макрона с Зеленским состоялась во вторник в Киеве.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать пакет документов: "будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений".
Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией Минских соглашений, в том числе с автономным статусом Донбасса. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс при контактах с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей.