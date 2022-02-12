https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772404667.html

Стоял и смотрел как на идиота. Зеленский публично подставил Макрона

На Украине рассказали, как Зеленский публично подставил Макрона - РИА Новости, 12.02.2022

Стоял и смотрел как на идиота. Зеленский публично подставил Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский отказался публично гарантировать Эммануэлю Макрону, что Киев не станет начинать боевые действия в Донбассе, чем "подставил" РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T03:52

2022-02-12T03:52

2022-02-12T03:52

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

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киев

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказался публично гарантировать Эммануэлю Макрону, что Киев не станет начинать боевые действия в Донбассе, чем "подставил" французского коллегу, заявил в эфире телеканала "НАШ" экс-депутат Рады Евгений Мураев.По его словам, Макрон приехал в Киев с "уникальным предложением", которое позволило бы ускорить выполнение Минских соглашений. Однако на пресс-конференции после встречи главы стран "не сказали об этом ни слова".Украинский политик заключил, что президент страны так и не прояснил перед французским лидером свою позицию по этому вопросу в публичном поле.Встреча Макрона с Зеленским состоялась во вторник в Киеве.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать пакет документов: "будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений".Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией Минских соглашений, в том числе с автономным статусом Донбасса. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс при контактах с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей.

https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772334524.html

https://ria.ru/20220210/zelenskiy-1772094293.html

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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, джо байден, сша, киев, минские соглашения, россия, украина, эммануэль макрон, франция