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Пушилин назвал возможную причину взрыва в Донбассе
Пушилин назвал возможную причину взрыва в Донбассе - РИА Новости, 12.02.2022
Пушилин назвал возможную причину взрыва в Донбассе
Взрыв в Донбассе в субботу мог произойти на съемках провокационного видеоролика украинской стороны, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T21:01
2022-02-12T22:13
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
днр
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрыв в Донбассе в субботу мог произойти на съемках провокационного видеоролика украинской стороны, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Руководитель республики добавил, что за взрывом ничего не последовало. Он также отметил, что инцидент не связан с беспилотником Bayraktar.По словам Пушилина, украинские журналисты пытались выяснить, что произошло, но ВСУ отказались от комментариев.Глава ДНР также подчеркнул, что представители США в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже собрали вещи и технику, они ждут команду покинуть зону конфликта.Пушилин отметил, что властям ДНР известны объекты социальной инфраструктуры, на которых могут совершить диверсии иностранные наемники. При этом он добавил, что "пока активной деятельности, прорыва на нашу территорию нет, и это даже больше настораживает".Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Донецке в субботу был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв. Подчеркивается, что ситуация в городе спокойная, сирен не слышно и нет очагов дыма.Сейчас в Донбассе находится половина всего личного состава ВСУ. Страны Запада направляют на Украину военных инструкторов и оружие, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании ситуации. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772511891.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, днр, украина
21:01 12.02.2022 (обновлено: 22:13 12.02.2022)
 
Пушилин назвал возможную причину взрыва в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: взрыв в Донбассе мог быть провокацией Киева

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрыв в Донбассе в субботу мог произойти на съемках провокационного видеоролика украинской стороны, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Взрыв был, он слышен был в некоторых районах Донецка. Но сразу оперативно все выяснили, потому что, конечно, ситуацию держим на контроле. <...> Взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине, где-то в полутора километрах от линии соприкосновения, вблизи населенного пункта Опытное. Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая, туман мешал нашим военнослужащим выяснить, что там происходило на самом деле. Мы, со своей стороны, не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или еще что-то".

Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке
Денис Пушилин
глава ДНР
Руководитель республики добавил, что за взрывом ничего не последовало. Он также отметил, что инцидент не связан с беспилотником Bayraktar.
По словам Пушилина, украинские журналисты пытались выяснить, что произошло, но ВСУ отказались от комментариев.
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Глава ДНР также подчеркнул, что представители США в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже собрали вещи и технику, они ждут команду покинуть зону конфликта.
"Это будет достаточно весомым сигналом к тому, что Украина готова к провокации. Это будет весомым сигналом к тому, что Украина готова перейти к наступательным действиям", — добавил он.
Пушилин отметил, что властям ДНР известны объекты социальной инфраструктуры, на которых могут совершить диверсии иностранные наемники. При этом он добавил, что "пока активной деятельности, прорыва на нашу территорию нет, и это даже больше настораживает".
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Донецке в субботу был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв. Подчеркивается, что ситуация в городе спокойная, сирен не слышно и нет очагов дыма.
Сейчас в Донбассе находится половина всего личного состава ВСУ. Страны Запада направляют на Украину военных инструкторов и оружие, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании ситуации. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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