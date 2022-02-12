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Пушилин назвал возможную причину взрыва в Донбассе

Пушилин назвал возможную причину взрыва в Донбассе - РИА Новости, 12.02.2022

Пушилин назвал возможную причину взрыва в Донбассе

Взрыв в Донбассе в субботу мог произойти на съемках провокационного видеоролика украинской стороны, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T21:01

2022-02-12T21:01

2022-02-12T22:13

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрыв в Донбассе в субботу мог произойти на съемках провокационного видеоролика украинской стороны, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Руководитель республики добавил, что за взрывом ничего не последовало. Он также отметил, что инцидент не связан с беспилотником Bayraktar.По словам Пушилина, украинские журналисты пытались выяснить, что произошло, но ВСУ отказались от комментариев.Глава ДНР также подчеркнул, что представители США в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже собрали вещи и технику, они ждут команду покинуть зону конфликта.Пушилин отметил, что властям ДНР известны объекты социальной инфраструктуры, на которых могут совершить диверсии иностранные наемники. При этом он добавил, что "пока активной деятельности, прорыва на нашу территорию нет, и это даже больше настораживает".Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Донецке в субботу был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв. Подчеркивается, что ситуация в городе спокойная, сирен не слышно и нет очагов дыма.Сейчас в Донбассе находится половина всего личного состава ВСУ. Страны Запада направляют на Украину военных инструкторов и оружие, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании ситуации. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772511891.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, днр, украина