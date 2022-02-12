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В ДНР не подтвердили информацию о мощном взрыве в Донецке
В ДНР не подтвердили информацию о мощном взрыве в Донецке - РИА Новости, 12.02.2022
В ДНР не подтвердили информацию о мощном взрыве в Донецке
Экстренные службы и силовые ведомства ДНР не сообщали о взрывах в черте Донецка. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:27
2022-02-12T17:28
в мире
валерий залужный
эдуард басурин
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Экстренные службы и силовые ведомства ДНР не сообщали о взрывах в черте Донецка.На официальных ресурсах экстренных служб и силовых ведомств самопровозглашенной республики сообщений о взрывах в черте города не публиковалось.Отдаленный хлопок, похожий на взрыв, был слышен в Донецке в субботу. В настоящее время ситуация в городе спокойная, неслышно сирен и нет очагов дыма, передает корреспондент РИА Новости.Telegram-каналы ранее сообщили о взрыве в Донецке.Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка.Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал информацию о мощном взрыве в Донецке, сказав, что ничего не слышал.Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками.
https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html
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в мире, валерий залужный, эдуард басурин, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины
17:27 12.02.2022 (обновлено: 17:28 12.02.2022)
 
В ДНР не подтвердили информацию о мощном взрыве в Донецке

Экстренные службы и силовые структуры ДНР не сообщали о взрыве в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Экстренные службы и силовые ведомства ДНР не сообщали о взрывах в черте Донецка.
На официальных ресурсах экстренных служб и силовых ведомств самопровозглашенной республики сообщений о взрывах в черте города не публиковалось.
Отдаленный хлопок, похожий на взрыв, был слышен в Донецке в субботу. В настоящее время ситуация в городе спокойная, неслышно сирен и нет очагов дыма, передает корреспондент РИА Новости.
Telegram-каналы ранее сообщили о взрыве в Донецке.
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка.
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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал информацию о мощном взрыве в Донецке, сказав, что ничего не слышал.
Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками.
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