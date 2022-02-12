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В Донецке слышали отдаленный хлопок, обстановка в городе спокойная
В Донецке слышали отдаленный хлопок, обстановка в городе спокойная - РИА Новости, 12.02.2022
В Донецке слышали отдаленный хлопок, обстановка в городе спокойная
Хлопок, похожий на взрыв, был слышен днём в субботу на удалении от Донецка, ситуация в городе спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:07
2022-02-12T17:15
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
эдуард басурин
маргарита симоньян
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
в мире
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Хлопок, похожий на взрыв, был слышен днём в субботу на удалении от Донецка, ситуация в городе спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.Отдаленный хлопок, похожий на взрыв, был слышен в Донецке в субботу. В настоящее время ситуация в городе спокойная, неслышно сирен и нет очагов дыма, передает корреспондент РИА Новости.Telegram-каналы ранее сообщили о взрыве в Донецке.Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал информацию о мощном взрыве в Донецке, сказав, что ничего не слышал.Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками.
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ситуация в днр и лнр, денис пушилин, эдуард басурин, маргарита симоньян, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире
17:07 12.02.2022 (обновлено: 17:15 12.02.2022)
 
В Донецке слышали отдаленный хлопок, обстановка в городе спокойная

Корреспондент: на удалении от Донецка был слышен хлопок, обстановка в городе спокойная

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Хлопок, похожий на взрыв, был слышен днём в субботу на удалении от Донецка, ситуация в городе спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.
Отдаленный хлопок, похожий на взрыв, был слышен в Донецке в субботу. В настоящее время ситуация в городе спокойная, неслышно сирен и нет очагов дыма, передает корреспондент РИА Новости.
Telegram-каналы ранее сообщили о взрыве в Донецке.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал информацию о мощном взрыве в Донецке, сказав, что ничего не слышал.
Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками.
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
17:12
Басурин прокомментировал информацию о мощном взрыве в Донецке
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинЭдуард БасуринМаргарита СимоньянДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
 
 
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