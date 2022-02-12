https://ria.ru/20220212/vyvoz-1772470616.html
Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины
Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины - РИА Новости, 12.02.2022
Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины
Правительство Израиля готовит меры по ускорению вывоза своих граждан из Украины, экстренное совещание на эту тему премьер-министр Нафтали Беннет провёл в шабат... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:03
2022-02-12T16:03
2022-02-12T16:03
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
нафтали беннет
украина
ситуация в днр и лнр
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Правительство Израиля готовит меры по ускорению вывоза своих граждан из Украины, экстренное совещание на эту тему премьер-министр Нафтали Беннет провёл в шабат (субботу), сообщил журналистам источник в правительстве еврейского государства."Премьер-министр Нафтали Беннет провел оценку ситуации по положению на Украине. Фокус совещания был на находящихся там израильтянах… Цель - ускорить подготовку к вывозу израильтян из Украины", - сказал источник.В совещании, которое прошло в субботу, принимали участие министр иностранных дел Яир Лапид, глава Совета Национальной безопасности и представители этих структур. По информации источника, в течение субботы пройдут дополнительные совещания на эту тему.
https://ria.ru/20220212/shveytsariya-1772458598.html
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), нафтали беннет, украина, ситуация в днр и лнр
Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины
Правительство Израиля готовит меры по вывозу своих граждан из Украины