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Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины
Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины - РИА Новости, 12.02.2022
Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины
Правительство Израиля готовит меры по ускорению вывоза своих граждан из Украины, экстренное совещание на эту тему премьер-министр Нафтали Беннет провёл в шабат... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:03
2022-02-12T16:03
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
нафтали беннет
украина
ситуация в днр и лнр
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Правительство Израиля готовит меры по ускорению вывоза своих граждан из Украины, экстренное совещание на эту тему премьер-министр Нафтали Беннет провёл в шабат (субботу), сообщил журналистам источник в правительстве еврейского государства."Премьер-министр Нафтали Беннет провел оценку ситуации по положению на Украине. Фокус совещания был на находящихся там израильтянах… Цель - ускорить подготовку к вывозу израильтян из Украины", - сказал источник.В совещании, которое прошло в субботу, принимали участие министр иностранных дел Яир Лапид, глава Совета Национальной безопасности и представители этих структур. По информации источника, в течение субботы пройдут дополнительные совещания на эту тему.
https://ria.ru/20220212/shveytsariya-1772458598.html
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), нафтали беннет, украина, ситуация в днр и лнр
16:03 12.02.2022
 
Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины

Правительство Израиля готовит меры по вывозу своих граждан из Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Правительство Израиля готовит меры по ускорению вывоза своих граждан из Украины, экстренное совещание на эту тему премьер-министр Нафтали Беннет провёл в шабат (субботу), сообщил журналистам источник в правительстве еврейского государства.
"Премьер-министр Нафтали Беннет провел оценку ситуации по положению на Украине. Фокус совещания был на находящихся там израильтянах… Цель - ускорить подготовку к вывозу израильтян из Украины", - сказал источник.
В совещании, которое прошло в субботу, принимали участие министр иностранных дел Яир Лапид, глава Совета Национальной безопасности и представители этих структур. По информации источника, в течение субботы пройдут дополнительные совещания на эту тему.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
14:52
Швейцария порекомендовала гражданам воздержаться от поездок на Украину
 
В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Нафтали БеннетУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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