https://ria.ru/20220212/vyvoz-1772470616.html

Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины

Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины - РИА Новости, 12.02.2022

Израиль готовит меры по вывозу своих граждан из Украины

Правительство Израиля готовит меры по ускорению вывоза своих граждан из Украины, экстренное совещание на эту тему премьер-министр Нафтали Беннет провёл в шабат... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:03

2022-02-12T16:03

2022-02-12T16:03

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

нафтали беннет

украина

ситуация в днр и лнр

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Правительство Израиля готовит меры по ускорению вывоза своих граждан из Украины, экстренное совещание на эту тему премьер-министр Нафтали Беннет провёл в шабат (субботу), сообщил журналистам источник в правительстве еврейского государства."Премьер-министр Нафтали Беннет провел оценку ситуации по положению на Украине. Фокус совещания был на находящихся там израильтянах… Цель - ускорить подготовку к вывозу израильтян из Украины", - сказал источник.В совещании, которое прошло в субботу, принимали участие министр иностранных дел Яир Лапид, глава Совета Национальной безопасности и представители этих структур. По информации источника, в течение субботы пройдут дополнительные совещания на эту тему.

https://ria.ru/20220212/shveytsariya-1772458598.html

украина

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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), нафтали беннет, украина, ситуация в днр и лнр