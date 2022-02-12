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В Туркмении состоятся внеочередные выборы президента
В Туркмении состоятся внеочередные выборы президента - РИА Новости, 12.02.2022
В Туркмении состоятся внеочередные выборы президента
Внеочередные выборы президента Туркмении назначены на 12 марта, сообщил РИА Новости помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:22
2022-02-12T10:22
2022-02-12T14:16
политика
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гурбангулы бердымухамедов
туркмения
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АШХАБАД, 12 фев — РИА Новости. Внеочередные выборы президента Туркмении назначены на 12 марта, сообщил РИА Новости помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев.Накануне на внеочередном заседании Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нужно давать дорогу к управлению государством молодым руководителям."В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта", — сказал Караев.Президентом может быть избран гражданин страны, родившийся и в течение последних 15 лет проживающий и работающий в Туркмении. Он должен быть не моложе 40 лет, обязательно владеть государственным языком. Срок полномочий — семь лет.Последний раз президентские выборы в Туркмении состоялись в 2017 году, следующие должны были пройти в 2024-м.
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политика, в мире, гурбангулы бердымухамедов, туркмения
10:22 12.02.2022 (обновлено: 14:16 12.02.2022)
В Туркмении состоятся внеочередные выборы президента
В Туркмении 12 марта состоятся внеочередные выборы президента