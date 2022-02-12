23:10 12.02.2022 (обновлено: 23:12 12.02.2022)
МИД: история о скором "вторжении" России на Украину координируется из США
МИД: история о якобы скором вторжении России на Украину координируется из Вашингтона
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. История о скором "вторжении" России на Украину координируется из Вашингтона, многие СМИ идут ва-банк, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Медийное сопровождение, я бы сказала, беспрецедентное, потому что засветились все западные ресурсы, которые позиционируют себя как независимые, которые сейчас исключительно только обслуживают эту вот заказную историю из Вашингтона", - сказала она в эфире YouTube-канала "СоловьёвLive".
"Многие уже идут ва-банк, это точно, никто уже не скрывает этого конгломерата, который мы сейчас наблюдаем", - добавила она.
Целью истеричного припадка Запада по поводу якобы вторжения России на Украину 16 февраля является провокация, заявила Мария Захарова.
"(Относиться к этому) ровно как к истерике. Какая цель у этой истерики - нагнетание обстановки и, конечно, провокативная деятельность. Это часть международного охвата провокации", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", назвав истерику "припадками".
По ее словам, эта провокация не началась два месяца назад, а легла на подготовленную многолетнюю почву украинского конфликта, которым "активно заправляют США". Она добавила, что информационно ситуация доведена до предела, при этом украинские власти делают вид, что они в это не вовлечены.
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США утверждают, что вторжение может начаться в ближайшие дни. Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении соседней страны.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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