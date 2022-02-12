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В ГД прокомментировали публикации дат российского "вторжения" на Украину
В ГД прокомментировали публикации дат российского "вторжения" на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
В ГД прокомментировали публикации дат российского "вторжения" на Украину
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в Telegram, что западные СМИ продолжают распространять фейки о якобы "вторжении" России на... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:47
2022-02-12T12:47
в мире
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в Telegram, что западные СМИ продолжают распространять фейки о якобы "вторжении" России на Украину, поддерживая тезис о "российской угрозе".Ранее газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.Парламентарий напомнил о публикации Bloomberg о начале "вторжения" РФ на Украину, которую агентство позднее признало ошибочной, и добавил, что Politico "решило перещеголять коллег", ссылаясь "на самого Байдена, по словам которого нападение состоится 16 февраля"."Интересно, чем будет оправдываться Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдёт, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию", - поинтересовался Слуцкий.Он предположил, что Вашингтону необходимо "разжечь пожар на третьей территории", чему активно способствуют западные СМИ, готовые "шить белыми нитками новую кровавую историю".Ранее американское агентство Bloomberg по ошибке уже сообщало о начале "вторжения" России на Украину, но затем удалило выпущенную на свой сайт новость и объяснило ее публикацию технической ошибкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что ошибочная публикация Bloomberg указывает на опасность агрессивных заявлений США и стран Запада и показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, россия, украина, леонид слуцкий (политик), госдума рф
12:47 12.02.2022
 
В ГД прокомментировали публикации дат российского "вторжения" на Украину

Слуцкий назвал публикации дат "вторжения" на Украину работой в жанре "фейк на выходных"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в Telegram, что западные СМИ продолжают распространять фейки о якобы "вторжении" России на Украину, поддерживая тезис о "российской угрозе".
Ранее газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
"Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре "фейк на выходных", - написал политик.
Парламентарий напомнил о публикации Bloomberg о начале "вторжения" РФ на Украину, которую агентство позднее признало ошибочной, и добавил, что Politico "решило перещеголять коллег", ссылаясь "на самого Байдена, по словам которого нападение состоится 16 февраля".
"Интересно, чем будет оправдываться Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдёт, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию", - поинтересовался Слуцкий.
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Он предположил, что Вашингтону необходимо "разжечь пожар на третьей территории", чему активно способствуют западные СМИ, готовые "шить белыми нитками новую кровавую историю".
"Но я бы сильно сейчас предостерёг американских политиков. В случае с Россией вряд ли получится реализовать сценарий "маленькой и победоносной войны", - констатировал депутат.
Ранее американское агентство Bloomberg по ошибке уже сообщало о начале "вторжения" России на Украину, но затем удалило выпущенную на свой сайт новость и объяснило ее публикацию технической ошибкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что ошибочная публикация Bloomberg указывает на опасность агрессивных заявлений США и стран Запада и показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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