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https://ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772403689.html
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля, пишет СМИ
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля, пишет СМИ - РИА Новости, 12.02.2022
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля, пишет СМИ
Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля, пишет газета... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T03:27
2022-02-12T11:06
в мире
дмитрий песков
мария захарова
джейк салливан
россия
киев
сша
нато
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.Подтверждения этих заявлений в публикации не приводится.В ходе дискуссии европейцы также разошлись с Байденом в оценках сроков и неизбежности эскалации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются в такое верить". МИД России ранее уже опровергал подобные заявления."Европейцы просигнализировали, что располагают другой картиной. Британский чиновник сказал, что "у нас есть иная интерпретация" разведданных о 16 февраля", — сказано в публикации.Американское агентство Bloomberg, ранее уже по ошибке сообщившее о "вторжении" России на Украину, накануне выпустило материал, в котором утверждается, что "нападение" состоится 15 февраля. Соответствующую информацию агентству якобы передали "чиновники", однако не уточняется, из каких стран эти официальные лица, какие у них должности и фамилии, а также не приводятся никакие доказательства.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что ошибочная публикация Bloomberg о начале "вторжения" на Украину указывает на опасность агрессивных заявлений США и стран Запада и показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, дмитрий песков, мария захарова, джейк салливан, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр
03:27 12.02.2022 (обновлено: 11:06 12.02.2022)
 
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля, пишет СМИ

Politico: президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой нападения России на Украину

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.
Подтверждения этих заявлений в публикации не приводится.
В ходе дискуссии европейцы также разошлись с Байденом в оценках сроков и неизбежности эскалации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются в такое верить". МИД России ранее уже опровергал подобные заявления.
"Европейцы просигнализировали, что располагают другой картиной. Британский чиновник сказал, что "у нас есть иная интерпретация" разведданных о 16 февраля", — сказано в публикации.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что ошибочная публикация Bloomberg о начале "вторжения" на Украину указывает на опасность агрессивных заявлений США и стран Запада и показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
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На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
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