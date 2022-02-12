03:27 12.02.2022 (обновлено: 11:06 12.02.2022)
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля, пишет СМИ
Politico: президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой нападения России на Украину
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.
Подтверждения этих заявлений в публикации не приводится.
В ходе дискуссии европейцы также разошлись с Байденом в оценках сроков и неизбежности эскалации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются в такое верить". МИД России ранее уже опровергал подобные заявления.
"Европейцы просигнализировали, что располагают другой картиной. Британский чиновник сказал, что "у нас есть иная интерпретация" разведданных о 16 февраля", — сказано в публикации.
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Американское агентство Bloomberg, ранее уже по ошибке сообщившее о "вторжении" России на Украину, накануне выпустило материал, в котором утверждается, что "нападение" состоится 15 февраля. Соответствующую информацию агентству якобы передали "чиновники", однако не уточняется, из каких стран эти официальные лица, какие у них должности и фамилии, а также не приводятся никакие доказательства.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.
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