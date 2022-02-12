https://ria.ru/20220212/voennye-1772511086.html

В ДНР зафиксировали до 150 тысяч военных Украины у линии соприкосновения

В ДНР зафиксировали до 150 тысяч военных Украины у линии соприкосновения - РИА Новости, 12.02.2022

В ДНР зафиксировали до 150 тысяч военных Украины у линии соприкосновения

Донецк фиксирует у линии соприкосновения в Донбассе уже до 150 тысяч украинских военнослужащих, сказал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T21:13

2022-02-12T21:13

2022-02-12T21:41

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ситуация в днр и лнр

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днр

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Донецк фиксирует у линии соприкосновения в Донбассе уже до 150 тысяч украинских военнослужащих, сказал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.Денис Пушилин сообщил, что республика сделает все для дипломатического решения конфликта в Донбассе, но действия Киева говорят о его готовности к военному решению."Конечно, мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы конфликт разрешался дипломатически, но судя по риторике Запада и риторике Киева, реальным действиям, мы видим, что Украина готова именно к наступательным действиям, именно к военному разрешению конфликта", - сказал он в эфире YouTube канала "Соловьев Live".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772478620.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донбасс, днр