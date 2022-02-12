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Германия пока не планирует возобновлять выдачу виз российским туристам
Германия пока не планирует возобновлять выдачу виз российским туристам - РИА Новости, 12.02.2022
Германия пока не планирует возобновлять выдачу виз российским туристам
Германия пока не планирует возобновлять выдачу виз российским туристам, сообщили РИА Новости в посольстве этой страны в Москве. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T08:22
2022-02-12T08:22
2022-02-12T13:27
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Германия пока не планирует возобновлять выдачу виз российским туристам, сообщили РИА Новости в посольстве этой страны в Москве."Это существенно зависит от дальнейшего развития пандемии коронавируса в Европейском Союзе и России, а также ее оценки федеральным правительством", — уточнил собеседник.В настоящее время посольство ФРГ в Москве выдает визы россиянам только в исключительных случаях. Так, например, их могут получить медицинский и научно-медицинский персонал, представители профессий, связанных с уходом за пожилыми людьми, сезонные работники в сельском хозяйстве и моряки в целях проезда в порт отправления судна или в аэропорт для возвращения в третью страну.Что касается частных поездок на временной основе, получить визу могут те, кто планирует поездку к своему супругу, проживающему в Германии. Также посольство может выдать визу для посещения граждан Германии при наличии экстренной причины семейного характера.
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новости - туризм, москва, россия, германия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
08:22 12.02.2022 (обновлено: 13:27 12.02.2022)
Германия пока не планирует возобновлять выдачу виз российским туристам
Посольство Германии пока не планирует возобновлять выдачу виз российским туристам