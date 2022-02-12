https://ria.ru/20220212/universal-1772262647.html

Universal готовит сериал по еще одной книге автора "Большой маленькой лжи"

Universal готовит сериал по еще одной книге автора "Большой маленькой лжи" - РИА Новости, 12.02.2022

Universal готовит сериал по еще одной книге автора "Большой маленькой лжи"

Universal по заказу стримингового сервиса Peacock снимет по роману Лианы Мориарти "Яблоки не падают никогда", сообщает Collider. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T07:08

2022-02-12T07:08

2022-02-12T08:05

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николь кидман

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Universal по заказу стримингового сервиса Peacock снимет по роману Лианы Мориарти "Яблоки не падают никогда", сообщает Collider.Книга вышла в сентябре 2021 года. Уже продано более миллиона ее копий. В произведении рассказывается о семье Стэна и Джой Делэйне. На первый взгляд кажется, что у них все в порядке. Однако это не так. Стэн властный и практически неуправляемый, а четверо взрослых детей пары страдают от психологических травм. Ситуация становится еще хуже, когда в окружении супругов появляется Саванна. Именно о такой дочери, как эта девушка всегда мечтала Джой. Вскоре две женщины исчезают, и в их пропаже подозревают Стэна. Дети Делэйне разделяются на два лагеря: кто-то не верит в виновность отца, кто-то же считает, что мужчина может быть замешан в преступлении. "Яблоки не падают никогда" не первая книга Мориарти, по которой снимут сериал. Ранее были экранизированы ее романы "Большая маленькая ложь" и "Девять совсем незнакомых людей". В обоих проектах сыграла Николь Кидман. В первом она воплотила образ матери двоих детей, ставшей жертвой мужа-абьюзера, а во втором — русской по имени Маша.

https://ria.ru/20210810/nicolekidman-1745096499.html

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новости культуры, кино и сериалы, книги, николь кидман