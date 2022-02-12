https://ria.ru/20220212/ukraina-1772521763.html
Канада приостановила работу посольства в Киеве
Канада приостановила работу посольства в Киеве - РИА Новости, 12.02.2022
Канада приостановила работу посольства в Киеве
Канада временно приостанавливает работу своего посольства в Киеве из-за "ухудшения ситуации в плане безопасности", заявила министр иностранных дел Канады Мелани РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T23:56
2022-02-12T23:56
2022-02-12T23:56
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канада временно приостанавливает работу своего посольства в Киеве из-за "ухудшения ситуации в плане безопасности", заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли."На фоне продолжающегося ухудшения ситуации в плане безопасности (на Украине - ред.) мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим деятельность нашего посольства в Киеве", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении главы канадского МИД.В то же время министр отметила, что дипломатическое присутствие и активное участие Канады на Украине "продолжатся".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, нато, киев, ситуация в днр и лнр, россия, канада
Канада приостановила работу посольства в Киеве
Канада временно приостановила работу посольства в Киеве