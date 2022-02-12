Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772521763.html
Канада приостановила работу посольства в Киеве
Канада приостановила работу посольства в Киеве - РИА Новости, 12.02.2022
Канада приостановила работу посольства в Киеве
Канада временно приостанавливает работу своего посольства в Киеве из-за "ухудшения ситуации в плане безопасности", заявила министр иностранных дел Канады Мелани РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T23:56
2022-02-12T23:56
в мире
нато
киев
ситуация в днр и лнр
россия
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770225030_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_b49e89d2e7568272e91ab6db400e4e2e.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канада временно приостанавливает работу своего посольства в Киеве из-за "ухудшения ситуации в плане безопасности", заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли."На фоне продолжающегося ухудшения ситуации в плане безопасности (на Украине - ред.) мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим деятельность нашего посольства в Киеве", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении главы канадского МИД.В то же время министр отметила, что дипломатическое присутствие и активное участие Канады на Украине "продолжатся".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
киев
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770225030_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4942efa0d9a4ea110e01b6ba7befb18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, киев, ситуация в днр и лнр, россия, канада
23:56 12.02.2022
 
Канада приостановила работу посольства в Киеве

Канада временно приостановила работу посольства в Киеве

© Depositphotos / SergieievТабличка на здании посольства Канады в Киеве, Украина
Табличка на здании посольства Канады в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Depositphotos / Sergieiev
Табличка на здании посольства Канады в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канада временно приостанавливает работу своего посольства в Киеве из-за "ухудшения ситуации в плане безопасности", заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"На фоне продолжающегося ухудшения ситуации в плане безопасности (на Украине - ред.) мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим деятельность нашего посольства в Киеве", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении главы канадского МИД.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
В то же время министр отметила, что дипломатическое присутствие и активное участие Канады на Украине "продолжатся".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
 
В миреНАТОКиевСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала