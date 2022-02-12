https://ria.ru/20220212/ukraina-1772521396.html

Опрос: 53% американцев выступили за невмешательство в кризис вокруг Украины

Опрос: 53% американцев выступили за невмешательство в кризис вокруг Украины - РИА Новости, 12.02.2022

Опрос: 53% американцев выступили за невмешательство в кризис вокруг Украины

Больше половины американцев выступают за то, чтобы США держались в стороне от "переговоров вокруг РФ и Украины", примерно каждый пятый считает подход президента РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T23:48

2022-02-12T23:48

2022-02-12T23:48

в мире

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770319949_510:0:2790:1283_1920x0_80_0_0_a733d1b25ba6541be1696597a7ee3462.jpg

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Больше половины американцев выступают за то, чтобы США держались в стороне от "переговоров вокруг РФ и Украины", примерно каждый пятый считает подход президента Джо Байдена к России "слишком враждебным", свидетельствует опрос, проведенный телеканалом CBS News.Идея невмешательства наиболее популярна среди республиканцев и независимых, а также тех, кому еще не исполнилось 65 лет. Демократы и респонденты в возрасте от 65 лет полагают в своем большинстве правильным поддерживать Украину.На вопрос, как следует поступать США в "переговорах вокруг России и Украины", 53% респондентов выбрали вариант "держаться в стороне", 43% - "поддерживать Украину", 4% - "поддерживать Россию".Подход Байдена к России правильным посчитали 46% опрошенных, "слишком дружелюбным" - 34%, "слишком враждебным" - 20%.В возрастной группе 18-29 лет численность сторонников невмешательства максимальна - 61%. Они же составляют большинство (55%) среди респондентов от 30 до 64 лет. Расклад меняется только в самой старшей группе, где 61% ратует за поддержку Украины.Поддерживать Россию в восточноевропейском кризисе предлагают 5% демократов, 3% независимых и 4% республиканцев.Самыми популярными ответами на вопрос, зачем США поддерживать Украину, стали "остановить российское влияние в регионе", "защитить демократию", "дать отпор Путину" и, наконец, "это отвечает интересам США".Опрос проводился 8-11 февраля среди 2578 совершеннолетних американцев. Выборка репрезентативна, погрешность исследования его авторы оценили в 2,2 процентного пункта.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина