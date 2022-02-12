https://ria.ru/20220212/ukraina-1772521396.html
Опрос: 53% американцев выступили за невмешательство в кризис вокруг Украины
Опрос: 53% американцев выступили за невмешательство в кризис вокруг Украины - РИА Новости, 12.02.2022
Опрос: 53% американцев выступили за невмешательство в кризис вокруг Украины
Больше половины американцев выступают за то, чтобы США держались в стороне от "переговоров вокруг РФ и Украины", примерно каждый пятый считает подход президента РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T23:48
2022-02-12T23:48
2022-02-12T23:48
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Больше половины американцев выступают за то, чтобы США держались в стороне от "переговоров вокруг РФ и Украины", примерно каждый пятый считает подход президента Джо Байдена к России "слишком враждебным", свидетельствует опрос, проведенный телеканалом CBS News.Идея невмешательства наиболее популярна среди республиканцев и независимых, а также тех, кому еще не исполнилось 65 лет. Демократы и респонденты в возрасте от 65 лет полагают в своем большинстве правильным поддерживать Украину.На вопрос, как следует поступать США в "переговорах вокруг России и Украины", 53% респондентов выбрали вариант "держаться в стороне", 43% - "поддерживать Украину", 4% - "поддерживать Россию".Подход Байдена к России правильным посчитали 46% опрошенных, "слишком дружелюбным" - 34%, "слишком враждебным" - 20%.В возрастной группе 18-29 лет численность сторонников невмешательства максимальна - 61%. Они же составляют большинство (55%) среди респондентов от 30 до 64 лет. Расклад меняется только в самой старшей группе, где 61% ратует за поддержку Украины.Поддерживать Россию в восточноевропейском кризисе предлагают 5% демократов, 3% независимых и 4% республиканцев.Самыми популярными ответами на вопрос, зачем США поддерживать Украину, стали "остановить российское влияние в регионе", "защитить демократию", "дать отпор Путину" и, наконец, "это отвечает интересам США".Опрос проводился 8-11 февраля среди 2578 совершеннолетних американцев. Выборка репрезентативна, погрешность исследования его авторы оценили в 2,2 процентного пункта.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, сша, россия, украина
Опрос: 53% американцев выступили за невмешательство в кризис вокруг Украины
CBS: больше половины американцев выступают за невмешательство в кризис вокруг Украины
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости.
Больше половины американцев выступают за то, чтобы США держались в стороне от "переговоров вокруг РФ и Украины", примерно каждый пятый считает подход президента Джо Байдена к России "слишком враждебным", свидетельствует опрос, проведенный телеканалом CBS News
.
Идея невмешательства наиболее популярна среди республиканцев и независимых, а также тех, кому еще не исполнилось 65 лет. Демократы и респонденты в возрасте от 65 лет полагают в своем большинстве правильным поддерживать Украину
.
На вопрос, как следует поступать США
в "переговорах вокруг России
и Украины", 53% респондентов выбрали вариант "держаться в стороне", 43% - "поддерживать Украину", 4% - "поддерживать Россию".
Подход Байдена к России правильным посчитали 46% опрошенных, "слишком дружелюбным" - 34%, "слишком враждебным" - 20%.
В возрастной группе 18-29 лет численность сторонников невмешательства максимальна - 61%. Они же составляют большинство (55%) среди респондентов от 30 до 64 лет. Расклад меняется только в самой старшей группе, где 61% ратует за поддержку Украины.
Поддерживать Россию в восточноевропейском кризисе предлагают 5% демократов, 3% независимых и 4% республиканцев.
Самыми популярными ответами на вопрос, зачем США поддерживать Украину, стали "остановить российское влияние в регионе", "защитить демократию", "дать отпор Путину" и, наконец, "это отвечает интересам США".
Опрос проводился 8-11 февраля среди 2578 совершеннолетних американцев. Выборка репрезентативна, погрешность исследования его авторы оценили в 2,2 процентного пункта.