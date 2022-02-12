Словения, Северная Македония и Черногория призвали граждан покинуть Украину
МИД Словении, Северной Македонии и Черногории призвали граждан покинуть Украину
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Словении призвало своих граждан, находящихся на Украине, выехать из страны, премьер Янез Янша анонсировал визит в Киев в феврале.
"МИД Северной Македонии, следя за развитием ситуации на Украине и вокруг нее, призывает граждан страны: всех, кто планировал в предстоящий период посетить Украину, избежать поездки в страну, всех, кто находится на Украине, если имеют возможность, как можно скорее покинуть страну", - сообщило министерство в пятницу.
Словенский премьер Янез Янша, у которого на днях диагностирован COVID-19, в субботу сообщил в своем микроблоге, что провел телефонный разговор с украинским премьером Денисом Шмыгалем и "выразил поддержку территориальной целостности Украины и праву каждой страны выбирать себе альянс".
"Мы согласились провести мой визит на Украину до конца этого месяца. Поддерживая Украину, ЕС и НАТО не только защищают дружественную страну, но и основы обоих союзов", - написал Янша в Twitter. Он также обвинил Кремль "в угрозах применения силы, которые вызывают большой экономический ущерб на Украине", и призвал к деэскалации.
МИД Северной Македонии накануне предложил своим гражданам покинуть Украину, а тем из них, кто находятся в стране, но не стоят на учете посольства в Киеве, предложил связаться с диппредставительством и оставить контактные данные.
Министерство иностранных дел Черногории, которому, как и всему правительству, парламент в минувшую пятницу вынес вотум недоверия, также обеспокоилось судьбой своих соотечественников на Украине.
"Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации в сфере безопасности" МИД призвал черногорских граждан, находящихся на Украине, рассмотреть возможность досрочного выезда из страны.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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