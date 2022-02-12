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СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину
СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину
Франция не видит признаков подготовки РФ к эскалации, исходя из того, что президент РФ Владимир Путин сказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону в субботу,... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T20:06
2022-02-12T20:06
в мире
франция
киев
нато
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Франция не видит признаков подготовки РФ к эскалации, исходя из того, что президент РФ Владимир Путин сказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону в субботу, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце.Ранее в субботу состоялся телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина."Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению", - приводит слова чиновника агентство Рейтер.По словам чиновника, власти Франции "чрезвычайно бдительны и внимательно следят за российской (военной) позицией, чтобы избежать худшего".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, франция, киев, нато, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, эммануэль макрон
20:06 12.02.2022
 
СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину

Reuters: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги ЕС и Франции
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги ЕС и Франции
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Франция не видит признаков подготовки РФ к эскалации, исходя из того, что президент РФ Владимир Путин сказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону в субботу, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Ранее в субботу состоялся телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Макрон устроил Киеву аттракцион невиданной щедрости
"Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению", - приводит слова чиновника агентство Рейтер.
По словам чиновника, власти Франции "чрезвычайно бдительны и внимательно следят за российской (военной) позицией, чтобы избежать худшего".
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
В миреФранцияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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