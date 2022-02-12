https://ria.ru/20220212/ukraina-1772504564.html

СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину

СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину - РИА Новости, 12.02.2022

СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину

Франция не видит признаков подготовки РФ к эскалации, исходя из того, что президент РФ Владимир Путин сказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону в субботу,... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T20:06

2022-02-12T20:06

2022-02-12T20:06

в мире

франция

киев

нато

ситуация в днр и лнр

россия

владимир путин

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Франция не видит признаков подготовки РФ к эскалации, исходя из того, что президент РФ Владимир Путин сказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону в субботу, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце.Ранее в субботу состоялся телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина."Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению", - приводит слова чиновника агентство Рейтер.По словам чиновника, власти Франции "чрезвычайно бдительны и внимательно следят за российской (военной) позицией, чтобы избежать худшего".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

франция

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, киев, нато, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, эммануэль макрон