https://ria.ru/20220212/ukraina-1772504564.html
СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину
СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину
Франция не видит признаков подготовки РФ к эскалации, исходя из того, что президент РФ Владимир Путин сказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону в субботу,... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T20:06
2022-02-12T20:06
2022-02-12T20:06
в мире
франция
киев
нато
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Франция не видит признаков подготовки РФ к эскалации, исходя из того, что президент РФ Владимир Путин сказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону в субботу, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце.Ранее в субботу состоялся телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина."Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению", - приводит слова чиновника агентство Рейтер.По словам чиновника, власти Франции "чрезвычайно бдительны и внимательно следят за российской (военной) позицией, чтобы избежать худшего".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
франция
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, киев, нато, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, эммануэль макрон
СМИ: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину
Reuters: Франция не увидела признаков подготовки Россией "нападения" на Украину