https://ria.ru/20220212/ukraina-1772501218.html
СМИ: Франция рекомендовала своим гражданам избегать поездок на Украину
СМИ: Франция рекомендовала своим гражданам избегать поездок на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
СМИ: Франция рекомендовала своим гражданам избегать поездок на Украину
Франция рекомендует своим гражданам избегать поездок на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T19:36
2022-02-12T19:36
2022-02-12T20:01
франция
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
эммануэль макрон
нато
киев
россия
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ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Франция рекомендует своим гражданам избегать поездок на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.Ранее в субботу состоялся телефонный разговор президентом Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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франция, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, эммануэль макрон, нато, киев, россия
19:36 12.02.2022 (обновлено: 20:01 12.02.2022)
СМИ: Франция рекомендовала своим гражданам избегать поездок на Украину
Reuters: Франция рекомендовала своим гражданам избегать поездок на Украину