https://ria.ru/20220212/ukraina-1772491442.html

В Киеве заявили, что Украина не планирует нападать на Россию

В Киеве заявили, что Украина не планирует нападать на Россию - РИА Новости, 12.02.2022

В Киеве заявили, что Украина не планирует нападать на Россию

Украина не планирует нападать на Россию, Киев пойдет политико-дипломатическим путем, однако страна готова к абсолютно любому сценарию, заявил министр обороны... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T18:02

2022-02-12T18:02

2022-02-12T18:03

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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Украина не планирует нападать на Россию, Киев пойдет политико-дипломатическим путем, однако страна готова к абсолютно любому сценарию, заявил министр обороны Украины Алексей Резников."Никто не может заглянуть в голову главам Кремля и точно сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним. Сегодня очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мы планируем идти политико-дипломатическим путем. Я вам больше скажу - именно по дипломатическому и мирному пути домой вернутся и Донецкая область с Луганской, и Крым с Севастополем! Именно благодаря этому пути мы имеем невероятную политическую и военно-техническую помощь со стороны наших партнеров, именно благодаря этому пути Кремль отменил наглую блокаду Азова. Именно опираясь на этот путь, мы будем добиваться разблокировки вод Черного моря", - цитирует министра пресс-служба МО.Главнокомандующий ВС генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил, что в стране есть 420 тысяч украинских военных и "каждый без исключения командир смотрел в глаза смерти".Резников также отметил, что сегодня у Украины беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров - самая большая за все время независимости, в частности, это проявляется в поставках оборонительного оружия, что повысило возможности вооруженных сил, в течение месяца от разных стран получено около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты, военные уже прошли обучение и готовы использовать весь арсенал.Министр обороны подчеркнул, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами, Украина координирует свои действия с ведущими странами мира.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, россия, украина, алексей резников, вооруженные силы украины