https://ria.ru/20220212/ukraina-1772489376.html

ВСУ провели занятия с ударными дронами в Донбассе, заявили в ЛНР

ВСУ провели занятия с ударными дронами в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.02.2022

ВСУ провели занятия с ударными дронами в Донбассе, заявили в ЛНР

ВС Украины провели в частично подконтрольном Киеву городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе занятия с операторами ударных беспилотных летательных... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:47

2022-02-12T17:47

2022-02-12T17:47

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донбасс

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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. ВС Украины провели в частично подконтрольном Киеву городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе занятия с операторами ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.Он уточнил, что целью занятий было получение практических навыков применения беспилотников с системой сброса боеприпасов в условиях города.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220212/zelenskogo-1772458371.html

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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр