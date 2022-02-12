https://ria.ru/20220212/ukraina-1772488909.html

МИД Турции рекомендовал воздержаться от поездок на восток Украины

МИД Турции рекомендовал воздержаться от поездок на восток Украины - РИА Новости, 12.02.2022

МИД Турции рекомендовал воздержаться от поездок на восток Украины

МИД Турции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины, говорится в распространенном в субботу заявлении... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:42

2022-02-12T17:42

2022-02-12T17:42

в мире

украина

донбасс

турция

мид турции

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. МИД Турции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины, говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства."За ситуацией с безопасностью в Украине внимательно следит наша страна. В связи с этим нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости. Нашим гражданам рекомендуется принять все возможные меры предосторожности для своей личной безопасности и связаться с нашим Посольством в Киеве до их поездки", - говорится в заявлении.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

украина

донбасс

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, турция, мид турции, нато