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МИД Турции рекомендовал воздержаться от поездок на восток Украины
МИД Турции рекомендовал воздержаться от поездок на восток Украины - РИА Новости, 12.02.2022
МИД Турции рекомендовал воздержаться от поездок на восток Украины
МИД Турции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины, говорится в распространенном в субботу заявлении... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:42
2022-02-12T17:42
в мире
украина
донбасс
турция
мид турции
нато
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. МИД Турции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины, говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства."За ситуацией с безопасностью в Украине внимательно следит наша страна. В связи с этим нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости. Нашим гражданам рекомендуется принять все возможные меры предосторожности для своей личной безопасности и связаться с нашим Посольством в Киеве до их поездки", - говорится в заявлении.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, украина, донбасс, турция, мид турции, нато
17:42 12.02.2022
 
МИД Турции рекомендовал воздержаться от поездок на восток Украины

МИД Турции рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в восточные области Украины

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. МИД Турции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины, говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства.
"За ситуацией с безопасностью в Украине внимательно следит наша страна. В связи с этим нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости. Нашим гражданам рекомендуется принять все возможные меры предосторожности для своей личной безопасности и связаться с нашим Посольством в Киеве до их поездки", - говорится в заявлении.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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