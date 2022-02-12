https://ria.ru/20220212/ukraina-1772488752.html
Шведский МИД призвал соотечественников покинуть Украину
Шведский МИД призвал соотечественников покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Шведский МИД призвал соотечественников покинуть Украину
Министерство иностранных дел Швеции призвало своих соотечественников покинуть Украину в связи с "непредсказуемой ситуацией в области безопасности" в этой... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:41
2022-02-12T17:41
2022-02-12T17:41
в мире
джо байден
дмитрий песков
россия
киев
сша
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759799537_0:121:2945:1778_1920x0_80_0_0_45d7d6fc1523697f4c50d8bb4e61e88f.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции призвало своих соотечественников покинуть Украину в связи с "непредсказуемой ситуацией в области безопасности" в этой стране, заявила глава ведомства Анн Линде."Я с большой озабоченностью наблюдаю за последними событиями. В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности министерство иностранных дел теперь советует, как и страны Северной Европы и ряд других стран ЕС, воздержаться от поездок на Украину. Шведов, находящихся на Украине, просим покинуть страну", - заявила Линде газете Aftonbladet.Ранее президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220212/donbass-1772469279.html
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759799537_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_a885bf0c060741c69a767d431e96a5bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Шведский МИД призвал соотечественников покинуть Украину
Глава МИД Швеции Анн Линде призвала соотечественников покинуть Украину