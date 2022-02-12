https://ria.ru/20220212/ukraina-1772488752.html

Шведский МИД призвал соотечественников покинуть Украину

Шведский МИД призвал соотечественников покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Шведский МИД призвал соотечественников покинуть Украину

Министерство иностранных дел Швеции призвало своих соотечественников покинуть Украину в связи с "непредсказуемой ситуацией в области безопасности" в этой... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:41

2022-02-12T17:41

2022-02-12T17:41

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции призвало своих соотечественников покинуть Украину в связи с "непредсказуемой ситуацией в области безопасности" в этой стране, заявила глава ведомства Анн Линде."Я с большой озабоченностью наблюдаю за последними событиями. В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности министерство иностранных дел теперь советует, как и страны Северной Европы и ряд других стран ЕС, воздержаться от поездок на Украину. Шведов, находящихся на Украине, просим покинуть страну", - заявила Линде газете Aftonbladet.Ранее президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220212/donbass-1772469279.html

россия

киев

сша

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в мире, джо байден, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр