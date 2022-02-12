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СМИ: глава Пентагона приказал вывести 160 военных инструкторов с Украины
СМИ: глава Пентагона приказал вывести 160 военных инструкторов с Украины - РИА Новости, 12.02.2022
СМИ: глава Пентагона приказал вывести 160 военных инструкторов с Украины
Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести 160 американских военных инструкторов с Украины, сообщает Reuters. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:11
2022-02-12T17:29
в мире
украина
сша
пентагон
ллойд остин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести 160 американских военных инструкторов с Украины, сообщает Reuters.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, пентагон, ллойд остин
17:11 12.02.2022 (обновлено: 17:29 12.02.2022)
 
СМИ: глава Пентагона приказал вывести 160 военных инструкторов с Украины

Reuters: шеф Пентагона Остин приказал временно вывести 160 военных инструкторов с Украины

© AP Photo / Aleksandr ShulmanАмериканские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ
Американские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Aleksandr Shulman
Американские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести 160 американских военных инструкторов с Украины, сообщает Reuters.

"Министр Остин распорядился временно передислоцировать 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые были развернуты на Украине с конца ноября", - говорится в сообщении.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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