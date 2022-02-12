https://ria.ru/20220212/ukraina-1772480904.html

Украина провела учения у границы с Крымом

Украина провела учения у границы с Крымом - РИА Новости, 12.02.2022

Украина провела учения у границы с Крымом

Учения МВД Украины проходят вблизи административной границы с Крымом, в них принимают участие 1,3 тысячи человек, за их ходом наблюдает президент Владимир... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:04

2022-02-12T17:04

2022-02-12T17:04

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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Учения МВД Украины проходят вблизи административной границы с Крымом, в них принимают участие 1,3 тысячи человек, за их ходом наблюдает президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства."Учения проходят в пгт Каланчак в Херсонской области вблизи административной границы со временно оккупированным Крымом, и цель - максимально подготовить органы МВД к эффективному реагированию на дестабилизационные факторы. Главу государства проинформировали, что по легенде учений готовятся планы по внутренней дестабилизации ситуации с применением элементов гибридной войны. В частности, с помощью социальных сетей и телеграмм-ботов распространяется ложная информация о якобы сложном состоянии в энергетике, перебоях с отоплением и водоснабжением, "веерных" отключениях населенных пунктов от электроэнергии. На этом фоне, по легенде, происходят беспорядки, попытки подрыва объектов критической инфраструктуры, захват административных зданий", - сообщила пресс-служба офиса Зеленского.В учениях приняли участие более тысячи правоохранителей: полицейские, военнослужащие национальной гвардии Украины, работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничники, представители государственой миграционной службы, курсанты одесского университета внутренних дел, а также спецтехника, в частности вертолетная группа Ми-8 и Н145."Это - массовые учения, здесь задействовано 1300 человек. Эти учения не случайны, они проходят во всех приграничных областях нашего государства. Слаженная работа Национальной полиции, Госслужбы по ЧС, Нацгвардии. Именно так должно было работать наше государство в 2014 году", - цитирует Зеленского пресс-служба.Как отметил Зеленский, легенда этих учений обусловлена тем, что любое наступление со стороны врага обычно начинается с дестабилизации внутри государства и деятельности диверсионно-разведывательных групп.Он подчеркнул, что параллельно на Украине будут проводить военные учения. "Вчера состоялось заседание СНБО, действуем согласно нашему плану. Никого не боимся, без паники, все под контролем", - подчеркнул глава государства.По данным агентства "Укринформ", за учениями наблюдают более 50 иностранных и украинских журналистов.

https://ria.ru/20220212/zelenskogo-1772458371.html

https://ria.ru/20220212/data-1772447640.html

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в мире, украина, херсонская область , ми-8