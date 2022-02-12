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Италия вернет на родину неосновной персонал посольства в Киеве
Италия вернет на родину неосновной персонал посольства в Киеве - РИА Новости, 12.02.2022
Италия вернет на родину неосновной персонал посольства в Киеве
МИД Италии решил вернуть на родину неосновной персонал посольства в Киеве, дипмиссия продолжит работу в полном объеме, сообщает внешнеполитическое ведомство по... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:55
2022-02-12T16:55
2022-02-12T17:15
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РИМ, 12 фев – РИА Новости. МИД Италии решил вернуть на родину неосновной персонал посольства в Киеве, дипмиссия продолжит работу в полном объеме, сообщает внешнеполитическое ведомство по итогам координационного совещания по ситуации на Украине, которое прошло под председательством министра Луиджи Ди Майо.Также в субботу МИД Италии обратился к соотечественникам, находящимся на территории Украины, с призывом покинуть страну. Кроме того, итальянские власти советуют отложить все "незначительные поездки" на Украину, "учитывая неопределенную ситуацию на границах", и постоянно быть в курсе событий.Ранее ряд западных стран сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772475926.html
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в мире, италия, украина, донбасс, мид италии
16:55 12.02.2022 (обновлено: 17:15 12.02.2022)
Италия вернет на родину неосновной персонал посольства в Киеве
Италия вернет на родину неосновной персонал посольства в Киеве, дипмиссия продолжит работу
РИМ, 12 фев – РИА Новости. МИД Италии решил вернуть на родину неосновной персонал посольства в Киеве, дипмиссия продолжит работу в полном объеме, сообщает внешнеполитическое ведомство по итогам координационного совещания по ситуации на Украине, которое прошло под председательством министра Луиджи Ди Майо.
"Принято решение - в согласовании с присутствующими в стране посольствами Евросоюза - вернуть неосновной персонал нашей дипмиссии в Киеве, которая продолжит в любом случае функционировать в полном объеме", - говорится в сообщении.
Также в субботу МИД Италии
обратился к соотечественникам, находящимся на территории Украины
, с призывом покинуть страну. Кроме того, итальянские власти советуют отложить все "незначительные поездки" на Украину, "учитывая неопределенную ситуацию на границах", и постоянно быть в курсе событий.
Ранее ряд западных стран сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.