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Итальянский МИД призвал соотечественников покинуть Украину
Итальянский МИД призвал соотечественников покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Итальянский МИД призвал соотечественников покинуть Украину
МИД Италии обратился к соотечественникам, находящимся на территории Украины, с призывом покинуть страну, говорится в сообщении кризисного центра ведомства. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:34
2022-02-12T16:51
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
италия
донбасс
мид италии
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РИМ, 12 фев – РИА Новости. МИД Италии обратился к соотечественникам, находящимся на территории Украины, с призывом покинуть страну, говорится в сообщении кризисного центра ведомства."С учетом сложившейся ситуации в качестве меры предосторожности соотечественникам предлагается временно покинуть страну на доступных коммерческих средствах", - говорится в сообщении на портале Viaggiare Sicuri ("Путешествуйте в безопасности"), которым управляет кризисный центр.Кроме того, МИД советует отложить все "незначительные поездки" на Украину, "учитывая неопределенную ситуацию на границах", постоянно быть в курсе событий в СМИ и следить за обновлениями на портале.Также итальянские власти обращают внимание, что не рекомендуют любые поездки в Донецкую и Луганскую области и Крым.Ранее президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220212/zvonki-1772427569.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, италия, донбасс, мид италии
16:34 12.02.2022 (обновлено: 16:51 12.02.2022)
 
Итальянский МИД призвал соотечественников покинуть Украину

МИД Италии призвал соотечественников временно покинуть Украину

© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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РИМ, 12 фев – РИА Новости. МИД Италии обратился к соотечественникам, находящимся на территории Украины, с призывом покинуть страну, говорится в сообщении кризисного центра ведомства.
"С учетом сложившейся ситуации в качестве меры предосторожности соотечественникам предлагается временно покинуть страну на доступных коммерческих средствах", - говорится в сообщении на портале Viaggiare Sicuri ("Путешествуйте в безопасности"), которым управляет кризисный центр.
Кроме того, МИД советует отложить все "незначительные поездки" на Украину, "учитывая неопределенную ситуацию на границах", постоянно быть в курсе событий в СМИ и следить за обновлениями на портале.
Также итальянские власти обращают внимание, что не рекомендуют любые поездки в Донецкую и Луганскую области и Крым.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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