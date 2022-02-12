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Глава МИД Нидерландов призвал сограждан покинуть Украину
Глава МИД Нидерландов призвал сограждан покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Глава МИД Нидерландов призвал сограждан покинуть Украину
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал всех сограждан покинуть Украину, большая часть посольства королевства в Киеве также уедет из страны, говорится в его РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:12
2022-02-12T16:12
в мире
мид нидерландов
нидерланды
россия
киев
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал всех сограждан покинуть Украину, большая часть посольства королевства в Киеве также уедет из страны, говорится в его заявлении в субботу."Ситуация с безопасностью уже вызывала беспокойство, и в последние дни она еще больше ухудшилась. После консультации с союзниками я решил сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину", - говорится в заявлении министра.Хукстра сообщил, что большая часть сотрудников посольства Нидерландов также покинет Украину.Срочную помощь соотечественникам будет оказывать Центр экстренной помощи во Львове, организованный Нидерландами.Украина с субботы перешла из оранжевой в красную зону в списке стран для туризма на сайте МИД Нидерландов: это означает, что путешествовать в эту страну слишком опасно."Любые поездки не рекомендуются, и голландцам рекомендуется уезжать, пока коммерческие рейсы все еще доступны", - отмечается в сообщении.Накануне радиостанция BNR News Radio со ссылкой на посла страны в Киеве Йеннеса де Мола сообщила, что власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину как можно скорее.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, мид нидерландов, нидерланды, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, йеннес де мол, джо байден
16:12 12.02.2022
 
Глава МИД Нидерландов призвал сограждан покинуть Украину

Глава МИД Нидерландов Хукстра призвал сограждан покинуть Украину как можно скорее

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал всех сограждан покинуть Украину, большая часть посольства королевства в Киеве также уедет из страны, говорится в его заявлении в субботу.
"Ситуация с безопасностью уже вызывала беспокойство, и в последние дни она еще больше ухудшилась. После консультации с союзниками я решил сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину", - говорится в заявлении министра.
Хукстра сообщил, что большая часть сотрудников посольства Нидерландов также покинет Украину.
Срочную помощь соотечественникам будет оказывать Центр экстренной помощи во Львове, организованный Нидерландами.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
14:52
Швейцария порекомендовала гражданам воздержаться от поездок на Украину
Украина с субботы перешла из оранжевой в красную зону в списке стран для туризма на сайте МИД Нидерландов: это означает, что путешествовать в эту страну слишком опасно.
"Любые поездки не рекомендуются, и голландцам рекомендуется уезжать, пока коммерческие рейсы все еще доступны", - отмечается в сообщении.
Накануне радиостанция BNR News Radio со ссылкой на посла страны в Киеве Йеннеса де Мола сообщила, что власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину как можно скорее.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
 
В миреМИД НидерландовНидерландыРоссияКиевСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНРЙеннес де МолДжо Байден
 
 
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