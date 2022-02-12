https://ria.ru/20220212/ukraina-1772471744.html

Глава МИД Нидерландов призвал сограждан покинуть Украину

Глава МИД Нидерландов призвал сограждан покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Глава МИД Нидерландов призвал сограждан покинуть Украину

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал всех сограждан покинуть Украину, большая часть посольства королевства в Киеве также уедет из страны, говорится в его РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:12

2022-02-12T16:12

2022-02-12T16:12

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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал всех сограждан покинуть Украину, большая часть посольства королевства в Киеве также уедет из страны, говорится в его заявлении в субботу."Ситуация с безопасностью уже вызывала беспокойство, и в последние дни она еще больше ухудшилась. После консультации с союзниками я решил сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину", - говорится в заявлении министра.Хукстра сообщил, что большая часть сотрудников посольства Нидерландов также покинет Украину.Срочную помощь соотечественникам будет оказывать Центр экстренной помощи во Львове, организованный Нидерландами.Украина с субботы перешла из оранжевой в красную зону в списке стран для туризма на сайте МИД Нидерландов: это означает, что путешествовать в эту страну слишком опасно."Любые поездки не рекомендуются, и голландцам рекомендуется уезжать, пока коммерческие рейсы все еще доступны", - отмечается в сообщении.Накануне радиостанция BNR News Radio со ссылкой на посла страны в Киеве Йеннеса де Мола сообщила, что власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину как можно скорее.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220212/shveytsariya-1772458598.html

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