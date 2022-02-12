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https://ria.ru/20220212/ukraina-1772470266.html
В МИД назвали условия для деэскалации ситуации вокруг Украины
В МИД назвали условия для деэскалации ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 12.02.2022
В МИД назвали условия для деэскалации ситуации вокруг Украины
Для деэскалации напряженности вокруг Украины надо, чтобы страны НАТО прекратили поставлять Украине оружие, отозвали военных советников, отказались от учений на... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:01
2022-02-12T16:05
в мире
донбасс
украина
нато
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей полищук
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Для деэскалации напряженности вокруг Украины надо, чтобы страны НАТО прекратили поставлять Украине оружие, отозвали военных советников, отказались от учений на Украине и вывели оттуда все поставленные вооружения, а также отказались от принятия Украины в альянс, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Для деэскалации напряженности надо, прежде всего, заставить Киев выполнить "Комплекс мер". Необходимо, чтобы страны НАТО прекратили поставлять Украине оружие, отозвали военных советников и инструкторов, отказались от любых совместных учений на Украине и вывели с ее территории все ранее поставленные вооружения", - сказал дипломат."Наконец, НАТО должна отказаться от принятия Украины в свои ряды. В свою очередь, Киеву следовало бы вернуться к нейтральному, внеблоковому статусу, который был закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. Необходимость выполнения этой Декларации в 1991 году была зафиксирована в Акте провозглашения независимости Украины, а действующая Конституция страны 1996 года содержит положение о том, что при ее принятии Верховная Рада руководствовалась упомянутым Актом", - сказал дипломат."Думаем, что подобное в полной мере отвечает интересам самой Украины и ее граждан и будет способствовать укреплению региональной и общеевропейской безопасности и стабильности", - отметил Полищук.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, донбасс, украина, нато, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей полищук
16:01 12.02.2022 (обновлено: 16:05 12.02.2022)
 
В МИД назвали условия для деэскалации ситуации вокруг Украины

Дипломат Полищук: для деэскалации на Украине НАТО должна прекратить поставки оружия Киеву

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь
Украинские военные во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Для деэскалации напряженности вокруг Украины надо, чтобы страны НАТО прекратили поставлять Украине оружие, отозвали военных советников, отказались от учений на Украине и вывели оттуда все поставленные вооружения, а также отказались от принятия Украины в альянс, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Для деэскалации напряженности надо, прежде всего, заставить Киев выполнить "Комплекс мер". Необходимо, чтобы страны НАТО прекратили поставлять Украине оружие, отозвали военных советников и инструкторов, отказались от любых совместных учений на Украине и вывели с ее территории все ранее поставленные вооружения", - сказал дипломат.
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"Наконец, НАТО должна отказаться от принятия Украины в свои ряды. В свою очередь, Киеву следовало бы вернуться к нейтральному, внеблоковому статусу, который был закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. Необходимость выполнения этой Декларации в 1991 году была зафиксирована в Акте провозглашения независимости Украины, а действующая Конституция страны 1996 года содержит положение о том, что при ее принятии Верховная Рада руководствовалась упомянутым Актом", - сказал дипломат.
"Думаем, что подобное в полной мере отвечает интересам самой Украины и ее граждан и будет способствовать укреплению региональной и общеевропейской безопасности и стабильности", - отметил Полищук.
В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
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Спасет ли Россия Украину
 
В миреДонбассУкраинаНАТОСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей Полищук
 
 
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