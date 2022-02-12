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Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок, заявили в МИД
Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2022
Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок, заявили в МИД
Часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на чёрный рынок, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:51
2022-02-12T15:51
2022-02-12T15:53
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на чёрный рынок, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Но есть и другая проблема (для урегулирования конфликта от поставок оружия - ред.). Много оружия уходит на черный рынок. По данным генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО", - сказал дипломат.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
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в мире, украина, россия, киев, сша, нато, оон
15:51 12.02.2022 (обновлено: 15:53 12.02.2022)
Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок, заявили в МИД
МИД России: часть оружия Запада для Украины уходит на черный рынок