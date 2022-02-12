https://ria.ru/20220212/ukraina-1772468255.html

Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок, заявили в МИД

Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2022

Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок, заявили в МИД

Часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на чёрный рынок, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:51

2022-02-12T15:51

2022-02-12T15:53

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на чёрный рынок, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Но есть и другая проблема (для урегулирования конфликта от поставок оружия - ред.). Много оружия уходит на черный рынок. По данным генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО", - сказал дипломат.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, украина, россия, киев, сша, нато, оон