https://ria.ru/20220212/ukraina-1772463033.html
Германия перенесла генконсульство из Днепра во Львов
Германия перенесла генконсульство из Днепра во Львов - РИА Новости, 12.02.2022
Германия перенесла генконсульство из Днепра во Львов
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила об изменениях в работе германских диппредставительств на Украине. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:16
2022-02-12T15:16
2022-02-12T17:18
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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила об изменениях в работе германских диппредставительств на Украине."Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дислоцированный там дипломатический персонал. Наше генеральное консульство в Донецке, базирующееся в Днепре с 2014 года, будет временно переведено во Львов", — процитировала пресс-служба МИД слова министра в Twitter.Также ведомство на своем сайте призвало немцев покинуть Украину, если их пребывание там необязательно. Бербок написала в Twitter, что решила "усилить меры" по предотвращению кризиса на Украине, в МИД идет совещание со спецслужбами.Западные политики и журналисты в последнее время регулярно заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации вокруг Украины, вплоть до вторжения. Правительства многих стран рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну или покинуть ее. Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал части сотрудников своего посольства в Киеве и членам их семей покинуть Украину.В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать дипломатов, и призвал не драматизировать ситуацию. Позднее в МИД Украины сообщили, что только США, Великобритания, Австралия и ФРГ уведомили ведомство о планах вывезти членов семей работников диппредставительств.На этом фоне НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220212/data-1772447640.html
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украина, в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато
15:16 12.02.2022 (обновлено: 17:18 12.02.2022)
Германия перенесла генконсульство из Днепра во Львов
МИД ФРГ сокращает персонал посольства в Киеве, переносит генконсульство из Днепра во Львов