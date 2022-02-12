https://ria.ru/20220212/ukraina-1772460861.html

МИД России заявил об отказе Украины от диалога с Донбассом

МИД России заявил об отказе Украины от диалога с Донбассом - РИА Новости, 12.02.2022

МИД России заявил об отказе Украины от диалога с Донбассом

Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом, продолжает блокаду региона, принимает законы, противоречащие минским соглашениям, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:11

2022-02-12T15:11

2022-02-12T15:11

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом, продолжает блокаду региона, принимает законы, противоречащие минским соглашениям, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Более того, он (Киев) продолжает обстрелы, отказывается от прямого диалога с Донбассом, продолжает блокаду региона, делает громкие заявления и принимает законы, противоречащие "Комплексу мер", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр