https://ria.ru/20220212/ukraina-1772460619.html

В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине

В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2022

В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине

Минские соглашения - единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы им не существует, они обязательны для исполнения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:10

2022-02-12T15:10

2022-02-12T15:10

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минские соглашения - единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы им не существует, они обязательны для исполнения, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Комплекс мер" - это единственная основа урегулирования. Альтернативы ему не существует. Он был подписан в Контактной группе сторонами конфликта Киевом и Донбассом, скреплен посредниками ОБСЕ и Россией, одобрен лидерами стран "нормандского формата" и утвержден Советом Безопасности ООН. Это сделало его частью международного права, то есть обязательным для исполнения, нравится это кому-то или нет", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772339557.html

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в мире, россия, киев, донбасс, обсе, оон, минские соглашения