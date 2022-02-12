https://ria.ru/20220212/ukraina-1772460619.html
В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине
В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2022
В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине
Минские соглашения - единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы им не существует, они обязательны для исполнения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:10
2022-02-12T15:10
2022-02-12T15:10
в мире
россия
киев
донбасс
обсе
оон
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114772_0:0:2545:1431_1920x0_80_0_0_79bd320f1781a2629652bfb3cdfa713c.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минские соглашения - единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы им не существует, они обязательны для исполнения, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Комплекс мер" - это единственная основа урегулирования. Альтернативы ему не существует. Он был подписан в Контактной группе сторонами конфликта Киевом и Донбассом, скреплен посредниками ОБСЕ и Россией, одобрен лидерами стран "нормандского формата" и утвержден Советом Безопасности ООН. Это сделало его частью международного права, то есть обязательным для исполнения, нравится это кому-то или нет", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772339557.html
россия
киев
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114772_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_a9506b6013283b6829f506ce9b5391c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, донбасс, обсе, оон, минские соглашения
В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине
В МИД назвали Минские соглашения единственной основой урегулирования на Украине