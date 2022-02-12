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В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине
В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2022
В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине
Минские соглашения - единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы им не существует, они обязательны для исполнения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:10
2022-02-12T15:10
в мире
россия
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донбасс
обсе
оон
минские соглашения
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минские соглашения - единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы им не существует, они обязательны для исполнения, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Комплекс мер" - это единственная основа урегулирования. Альтернативы ему не существует. Он был подписан в Контактной группе сторонами конфликта Киевом и Донбассом, скреплен посредниками ОБСЕ и Россией, одобрен лидерами стран "нормандского формата" и утвержден Советом Безопасности ООН. Это сделало его частью международного права, то есть обязательным для исполнения, нравится это кому-то или нет", - сказал дипломат.
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в мире, россия, киев, донбасс, обсе, оон, минские соглашения
15:10 12.02.2022
 
В МИД назвали Минск-2 единственной основой урегулирования на Украине

В МИД назвали Минские соглашения единственной основой урегулирования на Украине

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минские соглашения - единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы им не существует, они обязательны для исполнения, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Комплекс мер" - это единственная основа урегулирования. Альтернативы ему не существует. Он был подписан в Контактной группе сторонами конфликта Киевом и Донбассом, скреплен посредниками ОБСЕ и Россией, одобрен лидерами стран "нормандского формата" и утвержден Советом Безопасности ООН. Это сделало его частью международного права, то есть обязательным для исполнения, нравится это кому-то или нет", - сказал дипломат.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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