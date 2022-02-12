14:20 12.02.2022 (обновлено: 14:22 12.02.2022)
Минобороны Британии заявило об отъезде военных инструкторов с Украины
Замглавы минобороны Британии Хиппи заявил об отъезде инструкторов с Украины 12-13 февраля
Британские военные
ЛОНДОН, 12 фев – РИА Новости. Британских военных не будет на Украине в случае эскалации ситуации, в частности 12-13 февраля страну покинут военные инструкторы, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
"На Украине были британские военные, которые занимались подготовкой украинских военных, мы подготовили десятки тысяч украинских солдат, в последние недели мы предоставили оборонительные антитанковые системы, также некоторые инструкторы были направлены, чтобы помочь украинским военным с системой вооружений, но британских военных не будет на Украине в случае конфликта с Россией", - заявил Хиппи в эфире телеканала Sky News.
В рамках учебной миссии Orbital минобороны Великобритании на Украине, которая была запущена в 2015 году, подготовку прошли около 22 тысяч украинских военных, в январе Британия направила на Украину дополнительно новых военных инструкторов и две тысячи ракет. В настоящее время на Украине находятся 100 британских военных инструкторов. При этом Лондон неоднократно заявлял, что не собирается отправлять боевые подразделения британской армии в случае обострения ситуации.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.