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Кувейт призвал подданных покинуть Украину по соображениям безопасности
Кувейт призвал подданных покинуть Украину по соображениям безопасности - РИА Новости, 12.02.2022
Кувейт призвал подданных покинуть Украину по соображениям безопасности
Власти Кувейта призвали подданных эмирата покинуть территорию Украины и не совершать поездки в эту страну из соображений безопасности, говорится в сообщении МИД РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:54
2022-02-12T13:54
2022-02-12T13:54
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости. Власти Кувейта призвали подданных эмирата покинуть территорию Украины и не совершать поездки в эту страну из соображений безопасности, говорится в сообщении МИД Кувейта в Twitter."Министерство иностранных дел Кувейта призывает подданных, которые хотят совершить поездки на Украину, отложить их до более подходящего времени. Министерство просит тех, кто находится в этой стране, покинуть ее, исходя из соображений безопасности", - говорится в обращении МИД.Ранее ряд западных стран сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.
https://ria.ru/20220211/provokatsii-1772271121.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, кувейт
Кувейт призвал подданных покинуть Украину по соображениям безопасности
Власти Кувейта призвали подданных покинуть Украину по соображениям безопасности