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МИД Бельгии порекомендовал своим гражданам покинуть Украину
МИД Бельгии порекомендовал своим гражданам покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
МИД Бельгии порекомендовал своим гражданам покинуть Украину
МИД Бельгии рекомендовал своим гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть эту страну, не гарантировав возможность эвакуации в случае обострения... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:54
2022-02-12T10:54
в мире
украина
бельгия
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. МИД Бельгии рекомендовал своим гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть эту страну, не гарантировав возможность эвакуации в случае обострения обстановки, следует из обновленных рекомендаций для путешествующих, опубликованных в субботу на сайте ведомства."Все поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну", - следует из сообщения.В министерстве отметили, что "с ноября 2021 года на границах Украины с Россией и Белоруссией нарастает напряженность, ситуация крайне непредсказуемая, и мы рекомендуем быть в курсе обстановки на местах"."Следует принимать во внимание, что в случае внезапного ухудшения ситуации, средства связи на Украине, включая телефонную и интернет, могут быть нарушены. Это может иметь серьезные последствия для функционирования аэропортов и затруднить авиасообщение", - подчеркивается в рекомендациях.МИД Бельгии также предупреждает граждан о том, что "в случае ухудшения ситуации на Украине эвакуация не может быть гарантирована. Поэтому рекомендуется покинуть страну, пока это еще возможно".Накануне ЕС разрешил неосновному персоналу своего представительства на Украине покинуть территорию страны. При этом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано сообщил РИА Новости, что речи об эвакуации персонала пока не идет.О необходимости покинуть Украину ранее также заявил президент США. Он провел виртуальную встречу в пятницу вечером со странами Запада, по итогам которой целый ряд государств выступили с аналогичными рекомендациями к своим гражданам.Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://radiosputnik.ria.ru/20220212/otezd-1772420330.html
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в мире, украина, бельгия, россия, нато, ситуация в днр и лнр
10:54 12.02.2022
 
МИД Бельгии порекомендовал своим гражданам покинуть Украину

МИД Бельгии настоятельно порекомендовал своим гражданам покинуть Украину

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Брюсселя
Пассажиры в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пассажиры в аэропорту Брюсселя
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. МИД Бельгии рекомендовал своим гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть эту страну, не гарантировав возможность эвакуации в случае обострения обстановки, следует из обновленных рекомендаций для путешествующих, опубликованных в субботу на сайте ведомства.
"Все поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну", - следует из сообщения.
Здание посольства РФ в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
10:04В мире
Российские дипломаты начали покидать Украину, пишут СМИ
В министерстве отметили, что "с ноября 2021 года на границах Украины с Россией и Белоруссией нарастает напряженность, ситуация крайне непредсказуемая, и мы рекомендуем быть в курсе обстановки на местах".
"Следует принимать во внимание, что в случае внезапного ухудшения ситуации, средства связи на Украине, включая телефонную и интернет, могут быть нарушены. Это может иметь серьезные последствия для функционирования аэропортов и затруднить авиасообщение", - подчеркивается в рекомендациях.
МИД Бельгии также предупреждает граждан о том, что "в случае ухудшения ситуации на Украине эвакуация не может быть гарантирована. Поэтому рекомендуется покинуть страну, пока это еще возможно".
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
05:32
МИД Новой Зеландии призвал граждан немедленно покинуть Украину
Накануне ЕС разрешил неосновному персоналу своего представительства на Украине покинуть территорию страны. При этом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано сообщил РИА Новости, что речи об эвакуации персонала пока не идет.
О необходимости покинуть Украину ранее также заявил президент США. Он провел виртуальную встречу в пятницу вечером со странами Запада, по итогам которой целый ряд государств выступили с аналогичными рекомендациями к своим гражданам.
Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
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