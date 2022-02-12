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https://ria.ru/20220212/ukraina-1772423690.html
Политолог рассказал о стратегии Киева по выполнению Минских соглашений
Политолог рассказал о стратегии Киева по выполнению Минских соглашений - РИА Новости, 12.02.2022
Политолог рассказал о стратегии Киева по выполнению Минских соглашений
Киевская стратегия выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе базируется на трёх "китах": имитация, провокация и избегание, считает... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:38
2022-02-12T10:38
в мире
украина
минские соглашения
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Киевская стратегия выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе базируется на трёх "китах": имитация, провокация и избегание, считает доцент кафедры государственной политики Луганского государственного университета имени Владимира Даля, кандидат политических наук Александр Проценко.В субботу наступает годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которое состоялось 12 февраля 2015 года в Минске. В тот день прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Франция, Украина). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе."Как неоднократно приходилось убеждаться в течение всего времени после подписания соглашений, киевская стратегия их "выполнения" базируется на трёх "китах": имитация, провокация и избегание. Причем провокации, особенно военные и на линии фронта для украинского руководства, независимо от того, кто его на тот или иной момент персонально представляет, к сожалению, стали привычным инструментом", - заявил Проценко РИА Новости, комментируя степень выполнения Минских соглашений сторонами конфликта.По мнению политолога, Киев уже многие годы, "как говорят в таких случаях французы, "топит рыбу в воде", стараясь либо максимально оттягивать реализацию конкретных шагов, либо доводить обсуждение по их выполнению до абсурда.Собеседник агентства уточнил, что Киев действует с оглядкой на "молчаливое бездействие или декоративные попытки продемонстрировать активность со стороны западных партнёров"."Действительно, на все провокации и "палки в колеса" переговорному процессу коллективный Запад, включая страны-гаранты, смотрит сквозь пальцы. Поэтому на данный момент главным относительно позитивным итогом и практическим результатом минских соглашений является то, что они все же в определенной степени являются гирей на руках киевского режима, смирительной рубашкой, выражаясь образно. Однако, тенденции говорят о том, что рано или поздно Украина все же из нее вырвется", - пояснил Проценко.Он считает, что республикам Донбасса и Российской Федерации необходимо до конца демонстрировать полную договороспособность, "дабы максимально обезопасить себя от обвинения в срыве договоренностей, а во-вторых, чтобы тем самым Украина сама обосновала возможный решительный ответ на свои возможные агрессивные действия".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, украина, минские соглашения, донбасс, ситуация в днр и лнр
10:38 12.02.2022
 
Политолог рассказал о стратегии Киева по выполнению Минских соглашений

Политолог Проценко: стратегия Киева по "Минску-2" основана на имитации и провокациях

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Киевская стратегия выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе базируется на трёх "китах": имитация, провокация и избегание, считает доцент кафедры государственной политики Луганского государственного университета имени Владимира Даля, кандидат политических наук Александр Проценко.
В субботу наступает годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которое состоялось 12 февраля 2015 года в Минске. В тот день прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Франция, Украина). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
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"Как неоднократно приходилось убеждаться в течение всего времени после подписания соглашений, киевская стратегия их "выполнения" базируется на трёх "китах": имитация, провокация и избегание. Причем провокации, особенно военные и на линии фронта для украинского руководства, независимо от того, кто его на тот или иной момент персонально представляет, к сожалению, стали привычным инструментом", - заявил Проценко РИА Новости, комментируя степень выполнения Минских соглашений сторонами конфликта.
По мнению политолога, Киев уже многие годы, "как говорят в таких случаях французы, "топит рыбу в воде", стараясь либо максимально оттягивать реализацию конкретных шагов, либо доводить обсуждение по их выполнению до абсурда.
Собеседник агентства уточнил, что Киев действует с оглядкой на "молчаливое бездействие или декоративные попытки продемонстрировать активность со стороны западных партнёров".
"Действительно, на все провокации и "палки в колеса" переговорному процессу коллективный Запад, включая страны-гаранты, смотрит сквозь пальцы. Поэтому на данный момент главным относительно позитивным итогом и практическим результатом минских соглашений является то, что они все же в определенной степени являются гирей на руках киевского режима, смирительной рубашкой, выражаясь образно. Однако, тенденции говорят о том, что рано или поздно Украина все же из нее вырвется", - пояснил Проценко.
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Он считает, что республикам Донбасса и Российской Федерации необходимо до конца демонстрировать полную договороспособность, "дабы максимально обезопасить себя от обвинения в срыве договоренностей, а во-вторых, чтобы тем самым Украина сама обосновала возможный решительный ответ на свои возможные агрессивные действия".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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