https://ria.ru/20220212/ukraina-1772415037.html

Российские дипломаты начали покидать Украину, сообщил источник

Российские дипломаты начали покидать Украину, сообщил источник - РИА Новости, 12.02.2022

Российские дипломаты начали покидать Украину, сообщил источник

Сотрудники российской дипмиссии покидают Украину, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T09:09

2022-02-12T09:09

2022-02-12T10:26

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники российской дипмиссии покидают Украину, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем"."Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс", — напомнил он.Встреча Лаврова и Трасс состоялась 10 февраля. Тогда глава российского МИД отметил, что Москва посмотрела на действия западных стран и, возможно, тоже посоветует неосновному персоналу российских дипломатических учреждений уехать домой.В посольстве в Киеве, в свою очередь, заявили, что работают в штатном режиме и решения о частичной эвакуации не было, хотя его прорабатывает МИД.О планах эвакуировать персонал посольств уже заявили США, Великобритания, Германия и Австралия. Многие западные страны — Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия и другие — призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление уже 16 февраля". Однако собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772404320.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/ssha-1770052242.html

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