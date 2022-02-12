09:09 12.02.2022 (обновлено: 10:26 12.02.2022)
Российские дипломаты начали покидать Украину, сообщил источник
Источник РИА Новости сообщил о начавшемся отъезде российских дипломатов с Украины
Посольство России в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники российской дипмиссии покидают Украину, сообщил РИА Новости информированный источник.
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и посольство", — сказал он.
По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".
"Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс", — напомнил он.
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Встреча Лаврова и Трасс состоялась 10 февраля. Тогда глава российского МИД отметил, что Москва посмотрела на действия западных стран и, возможно, тоже посоветует неосновному персоналу российских дипломатических учреждений уехать домой.
В посольстве в Киеве, в свою очередь, заявили, что работают в штатном режиме и решения о частичной эвакуации не было, хотя его прорабатывает МИД.
О планах эвакуировать персонал посольств уже заявили США, Великобритания, Германия и Австралия. Многие западные страны — Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия и другие — призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление уже 16 февраля". Однако собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.