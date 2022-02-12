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МИД Новой Зеландии призвал граждан немедленно покинуть Украину
МИД Новой Зеландии призвал граждан немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
МИД Новой Зеландии призвал граждан немедленно покинуть Украину
Власти Новой Зеландии призвали сограждан немедленно покинуть Украину, говорится в коммюнике министра иностранных дел. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T05:32
2022-02-12T08:56
в мире
дмитрий песков
москва
россия
новая зеландия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Новой Зеландии призвали сограждан немедленно покинуть Украину, говорится в коммюнике министра иностранных дел.Она отметила, что возможности по предоставлению консульской помощи на Украине очень ограничены, поскольку там нет новозеландского дипломатического представительства.С аналогичной рекомендацией выступил и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон."Это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину", — приводит его слова портал news.com.au.Ранее уезжать с Украины призвали США, Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония и некоторые другие страны. Американские власти также намерены эвакуировать свое посольство в Киеве.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации конфликта на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
https://ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772403689.html
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, новая зеландия, нато, ситуация в днр и лнр
05:32 12.02.2022 (обновлено: 08:56 12.02.2022)
 
МИД Новой Зеландии призвал граждан немедленно покинуть Украину

МИД Новой Зеландии и премьер Австралии призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Новой Зеландии призвали сограждан немедленно покинуть Украину, говорится в коммюнике министра иностранных дел.

"В связи с повышением напряженности между Россией и Украиной правительство Новой Зеландии рекомендует новозеландцам, находящимся на Украине, немедленно покинуть страну, пока имеются коммерческие рейсы, которые могут доставить их домой", — заявила Наная Махута.

Она отметила, что возможности по предоставлению консульской помощи на Украине очень ограничены, поскольку там нет новозеландского дипломатического представительства.
С аналогичной рекомендацией выступил и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
03:27
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля, пишет СМИ
"Это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину", — приводит его слова портал news.com.au.
Ранее уезжать с Украины призвали США, Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония и некоторые другие страны. Американские власти также намерены эвакуировать свое посольство в Киеве.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.
На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
Це Афганистан. Байден уже призывает американцев срочно покинуть Украину - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 17:25На грани
Це Афганистан. Байден уже призывает американцев срочно покинуть Украину
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации конфликта на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 10:33
Der Spiegel раскрыл выгоду США от "войны" России с Украиной
 
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