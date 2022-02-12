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МИД Новой Зеландии призвал граждан немедленно покинуть Украину

МИД Новой Зеландии призвал граждан немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022

МИД Новой Зеландии призвал граждан немедленно покинуть Украину

Власти Новой Зеландии призвали сограждан немедленно покинуть Украину, говорится в коммюнике министра иностранных дел. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T05:32

2022-02-12T05:32

2022-02-12T08:56

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Новой Зеландии призвали сограждан немедленно покинуть Украину, говорится в коммюнике министра иностранных дел.Она отметила, что возможности по предоставлению консульской помощи на Украине очень ограничены, поскольку там нет новозеландского дипломатического представительства.С аналогичной рекомендацией выступил и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон."Это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину", — приводит его слова портал news.com.au.Ранее уезжать с Украины призвали США, Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония и некоторые другие страны. Американские власти также намерены эвакуировать свое посольство в Киеве.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации конфликта на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.

https://ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772403689.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/1772337145.html

https://ria.ru/20220210/gaz-1772015034.html

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