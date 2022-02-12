Американцы поняли, что им наврали про Украину и Россию

03:47 12.02.2022 (обновлено: 15:25 12.02.2022)
В США обвинили власти во лжи про Украину
Экс-член палаты представителей Габбард: власти США врут про демократию на Украине
Учения ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экс-член палаты представителей конгресса и бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила в Facebook американские власти во лжи из-за ситуации вокруг Украины.
"Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это “демократия”. Но они лгут. Украина на самом деле не демократия", — заявила Габбард.
Политик напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский закрыл критиковавшие его оппозиционные телеканалы. Кроме того, Габбард указала на арест лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
По мнению Габбард, на такие действия Зеленский пошел с целью удержаться у власти. При этом она подчеркнула, что США поддерживали все действия президента Украины против оппозиции.
Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник Медведчука — депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
Сотрудники украинских правоохранительных органов 8 октября прошлого года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году якобы организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.