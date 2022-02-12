https://ria.ru/20220212/ukraina-1772404320.html

Американцы поняли, что им наврали про Украину и Россию

В США обвинили власти во лжи про Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Американцы поняли, что им наврали про Украину и Россию

Экс-член палаты представителей конгресса и бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила в Facebook американские власти во лжи из-за ситуации вокруг... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T03:47

2022-02-12T03:47

2022-02-12T15:25

тулси габбард

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экс-член палаты представителей конгресса и бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила в Facebook американские власти во лжи из-за ситуации вокруг Украины.Политик напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский закрыл критиковавшие его оппозиционные телеканалы. Кроме того, Габбард указала на арест лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.По мнению Габбард, на такие действия Зеленский пошел с целью удержаться у власти. При этом она подчеркнула, что США поддерживали все действия президента Украины против оппозиции.Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник Медведчука — депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.Сотрудники украинских правоохранительных органов 8 октября прошлого года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году якобы организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772403689.html

https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772402381.html

https://ria.ru/20220212/krym-1772399775.html

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тулси габбард, в мире, владимир зеленский, виктор медведчук, россия, верховная рада украины, служба безопасности украины, украина, сша