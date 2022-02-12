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МИД Латвии призвал граждан незамедлительно покинуть Украину
МИД Латвии призвал граждан незамедлительно покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
МИД Латвии призвал граждан незамедлительно покинуть Украину
МИД Латвии призвал граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украины, говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T00:09
2022-02-12T00:09
в мире
латвия
украина
нато
ситуация в днр и лнр
рига
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РИГА, 12 фев — РИА Новости. МИД Латвии призвал граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украины, говорится в сообщении на сайте ведомства.Для выезда из страны МИД призывает использовать любые доступные способы перемещения — авиарейсы или сухопутные маршруты, в направлении в или через страны ЕС или НАТО.Также МИД призывает в настоящее время не путешествовать на Украину.Предупреждение МИД распространил также в виде смс-сообщений всем зарегистрированным в Латвии абонентам мобильной связи, находящимся сейчас на Украине.МИД информирует, что посольство Латвии работает в полном объеме и усиленном режиме.
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в мире, латвия, украина, нато, ситуация в днр и лнр, рига
00:09 12.02.2022
 
МИД Латвии призвал граждан незамедлительно покинуть Украину

МИД Латвии призвал граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украины

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВид на телевизионную башню Риги
Вид на телевизионную башню Риги - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Вид на телевизионную башню Риги. Архивное фото
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РИГА, 12 фев — РИА Новости. МИД Латвии призвал граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Для выезда из страны МИД призывает использовать любые доступные способы перемещения — авиарейсы или сухопутные маршруты, в направлении в или через страны ЕС или НАТО.
"Латвийские жители, которые в силу обоснованных причин не могут покинуть Украину, должны зарегистрироваться в консульском регистре либо обратиться в посольство Латвии в Киеве, следуя актуальной информации", — сказано в сообщении.
Также МИД призывает в настоящее время не путешествовать на Украину.
Предупреждение МИД распространил также в виде смс-сообщений всем зарегистрированным в Латвии абонентам мобильной связи, находящимся сейчас на Украине.
МИД информирует, что посольство Латвии работает в полном объеме и усиленном режиме.
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