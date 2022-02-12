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Блинкен пообещал Киеву поддержку перед лицом "растущей российской угрозы"
Блинкен пообещал Киеву поддержку перед лицом "растущей российской угрозы" - РИА Новости, 12.02.2022
Блинкен пообещал Киеву поддержку перед лицом "растущей российской угрозы"
Госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал решительную американскую поддержку перед лицом растущей угрозы РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:52
2022-02-12T01:52
в мире
дмитрий песков
дмитрий кулеба
россия
киев
сша
мария захарова
нато
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал решительную американскую поддержку перед лицом растущей угрозы "возможной российской агрессии", сообщил госдепартамент.Американская администрация заявила в пятницу, что Россия в состоянии якобы в любой момент "напасть" на Украину, и призвала своих граждан немедленно покинуть страну. Российские власти отрицают приписываемые им на Западе агрессивные замыслы. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти заявления американской стороны, отметила, что "что истерика Белого дома показательна как никогда", а "каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей"."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил по телефону сегодня (в пятницу) с украинским министром иностранным дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить решительную поддержку со стороны США Украины перед лицом все более серьезной угрозы возможной российской агрессии", — сказано в пресс-релизе.Блинкен подчеркнул, что любые агрессивные действия против Украины будут иметь "быстрые и суровые" последствия. Он проинформировал Кулебу о "глобальных усилиях", направленных на то, чтобы побудить Россию к деэскалации, добавили в госдепартаменте.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
https://ria.ru/20220211/peskov-1772392600.html
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в мире, дмитрий песков, дмитрий кулеба, россия, киев, сша, мария захарова, нато, украина, энтони блинкен, вашингтон
01:52 12.02.2022
 
Блинкен пообещал Киеву поддержку перед лицом "растущей российской угрозы"

Госдеп: Блинкен пообещал Кулебе поддержку перед лицом "растущей российской угрозы"

© REUTERS / POOLГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / POOL
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал решительную американскую поддержку перед лицом растущей угрозы "возможной российской агрессии", сообщил госдепартамент.
Американская администрация заявила в пятницу, что Россия в состоянии якобы в любой момент "напасть" на Украину, и призвала своих граждан немедленно покинуть страну. Российские власти отрицают приписываемые им на Западе агрессивные замыслы. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти заявления американской стороны, отметила, что "что истерика Белого дома показательна как никогда", а "каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей".
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Спасет ли Россия Украину
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил по телефону сегодня (в пятницу) с украинским министром иностранным дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить решительную поддержку со стороны США Украины перед лицом все более серьезной угрозы возможной российской агрессии", — сказано в пресс-релизе.
Блинкен подчеркнул, что любые агрессивные действия против Украины будут иметь "быстрые и суровые" последствия. Он проинформировал Кулебу о "глобальных усилиях", направленных на то, чтобы побудить Россию к деэскалации, добавили в госдепартаменте.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреДмитрий ПесковДмитрий КулебаРоссияКиевСШАМария ЗахароваНАТОУкраинаЭнтони БлинкенВашингтон
 
 
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