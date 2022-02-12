https://ria.ru/20220212/ugroza-1772402006.html

Блинкен пообещал Киеву поддержку перед лицом "растущей российской угрозы"

Блинкен пообещал Киеву поддержку перед лицом "растущей российской угрозы" - РИА Новости, 12.02.2022

Блинкен пообещал Киеву поддержку перед лицом "растущей российской угрозы"

Госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал решительную американскую поддержку перед лицом растущей угрозы РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:52

2022-02-12T01:52

2022-02-12T01:52

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал решительную американскую поддержку перед лицом растущей угрозы "возможной российской агрессии", сообщил госдепартамент.Американская администрация заявила в пятницу, что Россия в состоянии якобы в любой момент "напасть" на Украину, и призвала своих граждан немедленно покинуть страну. Российские власти отрицают приписываемые им на Западе агрессивные замыслы. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти заявления американской стороны, отметила, что "что истерика Белого дома показательна как никогда", а "каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей"."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил по телефону сегодня (в пятницу) с украинским министром иностранным дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить решительную поддержку со стороны США Украины перед лицом все более серьезной угрозы возможной российской агрессии", — сказано в пресс-релизе.Блинкен подчеркнул, что любые агрессивные действия против Украины будут иметь "быстрые и суровые" последствия. Он проинформировал Кулебу о "глобальных усилиях", направленных на то, чтобы побудить Россию к деэскалации, добавили в госдепартаменте.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/peskov-1772392600.html

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