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Российские и белорусские военные отработали ведение маневренной обороны
Российские и белорусские военные отработали ведение маневренной обороны - РИА Новости, 12.02.2022
Российские и белорусские военные отработали ведение маневренной обороны
Ведение маневренной обороны силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации отработали военные на совместных учениях Белоруссии и... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:15
2022-02-12T17:38
союзное государство
безопасность
союзное государство
россия
белоруссия
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Ведение маневренной обороны силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации отработали военные на совместных учениях Белоруссии и России "Союзная решимость-2022", сообщило в субботу белорусское министерство обороны."На полигоне "Гожский" (под белорусским Гродно – ред.) разыгран тактический эпизод, в ходе которого отработаны вопросы ведения маневренной обороны силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации, подразделений тылового и технического обеспечения, а также продемонстрированы элементы эвакуации раненых с применением бронированных медицинских машин на базе БТР-82А", - говорится в сообщении министерства.Согласно замыслу разыгранного эпизода, силами разведки обнаружено движение передовых подразделений условного противника. С целью нанесения первого урона в бой вступили механизированные подразделения, входящие в состав "огневой засады". "Выполнив задачу, они осуществляют отход в ротный опорный пункт, уступая поле боя подразделениям боевого охранения в составе взвода на БМП-2. Нанеся огневое поражение, подразделение под прикрытием дымовой завесы отходит на подготовленные позиции", - описали в минобороны разыгрынный эпизод учений.Согласно сообщению, эпизод предполагает применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов для выявления предполагаемых пунктов управления условного противника, по которым силами авиации Союзного государства наносился авиационный удар."Условный противник наращивает усилия и вступает в бой с подразделениями, находящимися на первом рубеже маневренной обороны, в состав которых входит две мотострелковые роты, танковый взвод и батарея 2с1 "Гвоздика". Совершив попытку прорыва, условный противник останавливается огнём танковой роты и гранатометного взвода, что создает условия для нанесения контрудара", - говорится в сообщении. Согласно замыслу эпизода, силы общевойскового резерва, в состав которых входит две мотострелковые роты, танковая рота при поддержке батареи 2с1 "Гвоздика" и батареи БМ-21 "Град", осуществили контратаку и нанесли окончательное поражение условному противнику.По данным министерства, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проверил на полигоне "Гожский" действия войск в ходе розыгрыша этого эпизода.Совместные белорусско-российские учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220212/ucheniya-1772467109.html
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безопасность, союзное государство, россия, белоруссия
17:15 12.02.2022 (обновлено: 17:38 12.02.2022)
 
Российские и белорусские военные отработали ведение маневренной обороны

Ведение маневренной обороны отработали военные на учениях Белоруссии и России

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области
© Sputnik
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Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Ведение маневренной обороны силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации отработали военные на совместных учениях Белоруссии и России "Союзная решимость-2022", сообщило в субботу белорусское министерство обороны.
"На полигоне "Гожский" (под белорусским Гродно – ред.) разыгран тактический эпизод, в ходе которого отработаны вопросы ведения маневренной обороны силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации, подразделений тылового и технического обеспечения, а также продемонстрированы элементы эвакуации раненых с применением бронированных медицинских машин на базе БТР-82А", - говорится в сообщении министерства.
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Согласно замыслу разыгранного эпизода, силами разведки обнаружено движение передовых подразделений условного противника. С целью нанесения первого урона в бой вступили механизированные подразделения, входящие в состав "огневой засады". "Выполнив задачу, они осуществляют отход в ротный опорный пункт, уступая поле боя подразделениям боевого охранения в составе взвода на БМП-2. Нанеся огневое поражение, подразделение под прикрытием дымовой завесы отходит на подготовленные позиции", - описали в минобороны разыгрынный эпизод учений.
Согласно сообщению, эпизод предполагает применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов для выявления предполагаемых пунктов управления условного противника, по которым силами авиации Союзного государства наносился авиационный удар.
"Условный противник наращивает усилия и вступает в бой с подразделениями, находящимися на первом рубеже маневренной обороны, в состав которых входит две мотострелковые роты, танковый взвод и батарея 2с1 "Гвоздика". Совершив попытку прорыва, условный противник останавливается огнём танковой роты и гранатометного взвода, что создает условия для нанесения контрудара", - говорится в сообщении. Согласно замыслу эпизода, силы общевойскового резерва, в состав которых входит две мотострелковые роты, танковая рота при поддержке батареи 2с1 "Гвоздика" и батареи БМ-21 "Град", осуществили контратаку и нанесли окончательное поражение условному противнику.
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По данным министерства, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проверил на полигоне "Гожский" действия войск в ходе розыгрыша этого эпизода.
Совместные белорусско-российские учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЭвакуация раненного во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Эвакуация раненного во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эвакуация раненного во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
 
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