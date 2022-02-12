Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/ucheniya-1772431784.html
СМИ: Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии
СМИ: Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии - РИА Новости, 12.02.2022
СМИ: Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии
Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля, сообщает издание Hindu со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T11:33
2022-02-12T11:33
сша
россия
украина
вмс индии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585038296_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_31f0fe80f955af2b1da5b81413c659c1.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля, сообщает издание Hindu со ссылкой на источники."На фоне растущей напряженности вокруг Украины США и Россия примут участие в крупнейших в истории Индии морских учениях, которые состоятся в конце этого месяца. Источники в министерстве обороны сообщили, что и Россия, и США подтвердили свое участие в учениях "Милан 2022", которые пройдут с 26 февраля по 4 марта", - сообщает издание.Пока неясно, отправят ли США и Россия свои корабли или будут участвовать на уровне представителей флотов. Как сообщили собеседники издания, Индия пригласила на учения 46 стран, из которых более 35 подтвердили участие."Милан" (в переводе с хинди "встреча") - это проводимые раз в два года многосторонние военно-морские учения, проводимые ВМС Индии. В этом году учения впервые пройдут в Вишакхапатнаме вместо командования Андаманских и Никобарских островов, где они проводятся с 1995 года. Перенос места проведения учений связывают с большим числом их участников."Цель учений - отточить оперативные навыки, усвоить лучшие практики и процедуры и обеспечить изучение доктрин в морской области посредством профессионального взаимодействия между дружественными флотами", - сообщили собеседники издания.Учения "Милан 2022" станут крупнейшим многосторонним военно-морским учением не только в Индии, но и во всем регионе.
https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585038296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ea71f992f977a23263ceeb9e96ca10d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, вмс индии
11:33 12.02.2022
 
СМИ: Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии

Hindu: Россия и США будут участвовать в крупнейших военно-морских учениях Индии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
Фрегат Адмирал Макаров ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля, сообщает издание Hindu со ссылкой на источники.
"На фоне растущей напряженности вокруг Украины США и Россия примут участие в крупнейших в истории Индии морских учениях, которые состоятся в конце этого месяца. Источники в министерстве обороны сообщили, что и Россия, и США подтвердили свое участие в учениях "Милан 2022", которые пройдут с 26 февраля по 4 марта", - сообщает издание.
Пока неясно, отправят ли США и Россия свои корабли или будут участвовать на уровне представителей флотов. Как сообщили собеседники издания, Индия пригласила на учения 46 стран, из которых более 35 подтвердили участие.
"Милан" (в переводе с хинди "встреча") - это проводимые раз в два года многосторонние военно-морские учения, проводимые ВМС Индии. В этом году учения впервые пройдут в Вишакхапатнаме вместо командования Андаманских и Никобарских островов, где они проводятся с 1995 года. Перенос места проведения учений связывают с большим числом их участников.
"Цель учений - отточить оперативные навыки, усвоить лучшие практики и процедуры и обеспечить изучение доктрин в морской области посредством профессионального взаимодействия между дружественными флотами", - сообщили собеседники издания.
Учения "Милан 2022" станут крупнейшим многосторонним военно-морским учением не только в Индии, но и во всем регионе.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 08:00
В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре
 
СШАРоссияУкраинаВМС Индии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала