СМИ: Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии
Hindu: Россия и США будут участвовать в крупнейших военно-морских учениях Индии
Фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля, сообщает издание Hindu со ссылкой на источники.
"На фоне растущей напряженности вокруг Украины США и Россия примут участие в крупнейших в истории Индии морских учениях, которые состоятся в конце этого месяца. Источники в министерстве обороны сообщили, что и Россия, и США подтвердили свое участие в учениях "Милан 2022", которые пройдут с 26 февраля по 4 марта", - сообщает издание.
Пока неясно, отправят ли США и Россия свои корабли или будут участвовать на уровне представителей флотов. Как сообщили собеседники издания, Индия пригласила на учения 46 стран, из которых более 35 подтвердили участие.
"Милан" (в переводе с хинди "встреча") - это проводимые раз в два года многосторонние военно-морские учения, проводимые ВМС Индии. В этом году учения впервые пройдут в Вишакхапатнаме вместо командования Андаманских и Никобарских островов, где они проводятся с 1995 года. Перенос места проведения учений связывают с большим числом их участников.
"Цель учений - отточить оперативные навыки, усвоить лучшие практики и процедуры и обеспечить изучение доктрин в морской области посредством профессионального взаимодействия между дружественными флотами", - сообщили собеседники издания.
Учения "Милан 2022" станут крупнейшим многосторонним военно-морским учением не только в Индии, но и во всем регионе.
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