https://ria.ru/20220212/ucheniya-1772431784.html

СМИ: Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии

СМИ: Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии - РИА Новости, 12.02.2022

СМИ: Россия и США примут участие в крупнейших военных учениях Индии

Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля, сообщает издание Hindu со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T11:33

2022-02-12T11:33

2022-02-12T11:33

сша

россия

украина

вмс индии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585038296_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_31f0fe80f955af2b1da5b81413c659c1.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Россия и США будут представлены на крупнейших военно-морских учениях Индии, которые начнутся в конце февраля, сообщает издание Hindu со ссылкой на источники."На фоне растущей напряженности вокруг Украины США и Россия примут участие в крупнейших в истории Индии морских учениях, которые состоятся в конце этого месяца. Источники в министерстве обороны сообщили, что и Россия, и США подтвердили свое участие в учениях "Милан 2022", которые пройдут с 26 февраля по 4 марта", - сообщает издание.Пока неясно, отправят ли США и Россия свои корабли или будут участвовать на уровне представителей флотов. Как сообщили собеседники издания, Индия пригласила на учения 46 стран, из которых более 35 подтвердили участие."Милан" (в переводе с хинди "встреча") - это проводимые раз в два года многосторонние военно-морские учения, проводимые ВМС Индии. В этом году учения впервые пройдут в Вишакхапатнаме вместо командования Андаманских и Никобарских островов, где они проводятся с 1995 года. Перенос места проведения учений связывают с большим числом их участников."Цель учений - отточить оперативные навыки, усвоить лучшие практики и процедуры и обеспечить изучение доктрин в морской области посредством профессионального взаимодействия между дружественными флотами", - сообщили собеседники издания.Учения "Милан 2022" станут крупнейшим многосторонним военно-морским учением не только в Индии, но и во всем регионе.

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, вмс индии