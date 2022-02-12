https://ria.ru/20220212/ucheniya-1772406174.html

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море для масштабных учений

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море для масштабных учений - РИА Новости, 12.02.2022

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море для масштабных учений

Три десятка кораблей Черноморского флота примут участие в масштабных маневрах, рассказали журналистам в отделе информационного обеспечения флота. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T05:07

2022-02-12T05:07

2022-02-12T15:44

безопасность

новороссийск

россия

севастополь

армия

москва

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Три десятка кораблей Черноморского флота примут участие в масштабных маневрах, рассказали журналистам в отделе информационного обеспечения флота."Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения", — говорится в сообщении.Среди них — фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны. Во время маневров корабельные соединения, подразделения береговых войск и авиация флота проведут ракетные и артиллерийские стрельбы, нанесут удары по морским, береговым и воздушным целям.Учения проходят под руководством командующего Черноморским флотом Игоря Осипова. Их целью называется оборона побережья Крыма, пунктов базирования Черноморского флота, объектов экономического сектора, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз.Нынешние маневры станут частью подготовки к военно-морским учениям под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. К участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220211/ucheniya-1772197197.html

https://ria.ru/20220211/tof-1772189121.html

новороссийск

россия

севастополь

москва

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Масштабные учения Черноморского флота России Более 30 кораблей российского Черноморского флота вышли на учения в море из Севастополя и Новороссийска. В море выведены фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны. Цель учений – оборона Крыма, баз Черноморского флота и объектов экономического сектора России, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от военных угроз условного противника. 2022-02-12T05:07 true PT1M28S

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безопасность, новороссийск, россия, севастополь, армия, москва