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https://ria.ru/20220212/tyulen-1772404509.html
Во Владивостоке спасли забравшегося в плавдок тюленя
Во Владивостоке спасли забравшегося в плавдок тюленя - РИА Новости, 12.02.2022
Во Владивостоке спасли забравшегося в плавдок тюленя
Тюленя, которого обнаружили работники Дальзавода в плавучем доке во Владивостоке, отловили и выпустили на маяке "Токаревская кошка", сообщила глава центра... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T03:42
2022-02-12T07:03
хорошие новости
общество
приморский край
дальзавод
владивосток
тюлень
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Тюленя, которого обнаружили работники Дальзавода в плавучем доке во Владивостоке, отловили и выпустили на маяке "Токаревская кошка", сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на своей странице в Instagram.По ее информации, работники Дальзавода заявили, что обнаружили зверя в плавдоке. Спасательную операцию решили провести после того, как плавучий док будет полностью осушен."Тюлень оказался молодой упитанной особью и совершенно не был рад перспективам покинуть док... При ближайшем рассмотрении грязь на тюлене оказалась просто илом, никаких нефтяных плёнок на нём не было, поэтому мыть его не пришлось... Отпустили на маяке "Токаревская кошка", там фарватер, разводья и недалеко везти", — написала Белоиван.Она подчеркнула, что "изменился подход каждого члена общества к спасению морских млекопитающих".Операцию по спасению тюленя запечатлели на видео: животное бойко прыгало по плавдоку, пытаясь ускользнуть, но его удалось укутать в брезент, уложить на носилки и вынести из дока. На месте выпуска тюлень, несколько раз недовольно рыкнув, не спешил освобождать брезентовую накидку. Затем "попрыгал" по льду, к воде.Глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" также выразила благодарность всем причастным к спасению животного."Спасибо работникам Дальзавода, позвонившим про тюленя сразу, как только его обнаружили. Спасибо нашим друзьям из Sea Frogs — Евгению Полухину, Александру Топорову и Александру Дубовскому. Ну и тюленю спасибо — за то, что здоров", — написала Белоиван.Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
https://ria.ru/20211202/nerpa-1761935948.html
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общество, приморский край, дальзавод, владивосток, тюлень
03:42 12.02.2022 (обновлено: 07:03 12.02.2022)
 
Во Владивостоке спасли забравшегося в плавдок тюленя

Во Владивостоке забравшемуся в плавдок тюленю оказали помощь и отпустили

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень
Тюлень - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тюлень. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Тюленя, которого обнаружили работники Дальзавода в плавучем доке во Владивостоке, отловили и выпустили на маяке "Токаревская кошка", сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на своей странице в Instagram.
По ее информации, работники Дальзавода заявили, что обнаружили зверя в плавдоке. Спасательную операцию решили провести после того, как плавучий док будет полностью осушен.
"Тюлень оказался молодой упитанной особью и совершенно не был рад перспективам покинуть док... При ближайшем рассмотрении грязь на тюлене оказалась просто илом, никаких нефтяных плёнок на нём не было, поэтому мыть его не пришлось... Отпустили на маяке "Токаревская кошка", там фарватер, разводья и недалеко везти", — написала Белоиван.
Она подчеркнула, что "изменился подход каждого члена общества к спасению морских млекопитающих".
Операцию по спасению тюленя запечатлели на видео: животное бойко прыгало по плавдоку, пытаясь ускользнуть, но его удалось укутать в брезент, уложить на носилки и вынести из дока. На месте выпуска тюлень, несколько раз недовольно рыкнув, не спешил освобождать брезентовую накидку. Затем "попрыгал" по льду, к воде.
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Глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" также выразила благодарность всем причастным к спасению животного.
"Спасибо работникам Дальзавода, позвонившим про тюленя сразу, как только его обнаружили. Спасибо нашим друзьям из Sea Frogs — Евгению Полухину, Александру Топорову и Александру Дубовскому. Ну и тюленю спасибо — за то, что здоров", — написала Белоиван.
Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
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