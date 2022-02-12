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https://ria.ru/20220212/trass-1772400699.html
Глава МИД Британии поразила странным поведением на Красной площади. Фото
Журналист заявил о "нелепой" выходке главы МИД Британии на Красной площади - РИА Новости, 12.02.2022
Глава МИД Британии поразила странным поведением на Красной площади. Фото
Глава МИД Британии Лиз Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян на Красной площади, написал в Twitter ирландский журналист Брайан Макдональд. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:32
2022-02-12T11:51
в мире
сергей лавров
дебора броннерт
россия
москва
великобритания
брайан макдональд
лиз трасс
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян на Красной площади, написал в Twitter ирландский журналист Брайан Макдональд.Для прогулки по Москве британский дипломат надела меховую шапку и шубу. При этом обозреватель обратил внимание, что в этот день в российской столице было плюс два.Для наглядности журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще."На контрасте с внешним видом британского посла Деборы Броннерт Трасс выглядит еще более нелепо", — заключил обозреватель.Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись в четверг. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
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в мире, сергей лавров, дебора броннерт, россия, москва, великобритания, брайан макдональд, лиз трасс
01:32 12.02.2022 (обновлено: 11:51 12.02.2022)
 
Журналист заявил о "нелепой" выходке главы МИД Британии на Красной площади

Журналист Макдональд: глава МИД Британии Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Британии Элизабет Трасс в Москве
Глава МИД Британии Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Глава МИД Британии Элизабет Трасс в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян на Красной площади, написал в Twitter ирландский журналист Брайан Макдональд.
Для прогулки по Москве британский дипломат надела меховую шапку и шубу. При этом обозреватель обратил внимание, что в этот день в российской столице было плюс два.

"Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс", — рассказал Макдональд.

Для наглядности журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще.
"На контрасте с внешним видом британского посла Деборы Броннерт Трасс выглядит еще более нелепо", — заключил обозреватель.
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись в четверг. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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В миреСергей ЛавровДебора БроннертРоссияМоскваВеликобританияБрайан МакдональдЛиз Трасс
 
 
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