https://ria.ru/20220212/trass-1772400699.html

Глава МИД Британии поразила странным поведением на Красной площади. Фото

Журналист заявил о "нелепой" выходке главы МИД Британии на Красной площади - РИА Новости, 12.02.2022

Глава МИД Британии поразила странным поведением на Красной площади. Фото

Глава МИД Британии Лиз Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян на Красной площади, написал в Twitter ирландский журналист Брайан Макдональд. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:32

2022-02-12T01:32

2022-02-12T11:51

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брайан макдональд

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян на Красной площади, написал в Twitter ирландский журналист Брайан Макдональд.Для прогулки по Москве британский дипломат надела меховую шапку и шубу. При этом обозреватель обратил внимание, что в этот день в российской столице было плюс два.Для наглядности журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще."На контрасте с внешним видом британского посла Деборы Броннерт Трасс выглядит еще более нелепо", — заключил обозреватель.Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись в четверг. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

https://ria.ru/20220211/trass-1772312097.html

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в мире, сергей лавров, дебора броннерт, россия, москва, великобритания, брайан макдональд, лиз трасс