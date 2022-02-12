Глава МИД Британии поразила странным поведением на Красной площади. Фото

01:32 12.02.2022 (обновлено: 11:51 12.02.2022)
Журналист заявил о "нелепой" выходке главы МИД Британии на Красной площади
Журналист Макдональд: глава МИД Британии Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян
Глава МИД Британии Элизабет Трасс в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян на Красной площади, написал в Twitter ирландский журналист Брайан Макдональд.
Для прогулки по Москве британский дипломат надела меховую шапку и шубу. При этом обозреватель обратил внимание, что в этот день в российской столице было плюс два.
"Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс", — рассказал Макдональд.
Для наглядности журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще.
Contrast Truss' outfit with that of British ambassador @DeborahBronnert, and it looks even more ridiculous. pic.twitter.com/t1vLIha1Bc— Bryan MacDonald (@27khv) February 10, 2022
"На контрасте с внешним видом британского посла Деборы Броннерт Трасс выглядит еще более нелепо", — заключил обозреватель.
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись в четверг. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.