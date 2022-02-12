https://ria.ru/20220212/teplyakovy-1772517845.html

Детский омбудсмен в Москве отреагировала на ситуацию вокруг Тепляковых

Детский омбудсмен в Москве отреагировала на ситуацию вокруг Тепляковых - РИА Новости, 12.02.2022

Детский омбудсмен в Москве отреагировала на ситуацию вокруг Тепляковых

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что находится на связи с семьёй девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T22:48

2022-02-12T22:48

2022-02-12T23:20

общество

алиса теплякова

ольга ярославская

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что находится на связи с семьёй девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и что только ленивый не стал заниматься их буллингом.Также детский омбудсмен добавила, что с точки зрения существующего законодательства, Тепляковы ничего не нарушают."Школа пройдена экстерном, Алиса успешно сдала ЕГЭ на общих основаниях и получила аттестат. Университет её принял, и вдруг начались проблемы, о которых говорит вся страна. На лицо растерянность системы, которая просто не знает, что делать с такими детьми. А ведь такие дети есть. И родители вправе выбирать образовательный маршрут своим детям", - подчеркнула Ярославская.Она также отметила, что задача системы - создать безопасные психологические, эмоциональные и социальные условия для любых образовательных маршрутов. Ярославская добавила, что сейчас нет возможности оценить, каким трудом и психологическими рисками Алисы достигается успех в предметном обучении - сложившаяся ситуация требует экспертной оценки.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в "Живом журнале", что психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса - "уникальный специалист, и у неё мало времени".Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что, по его мнению, Теплякова сама испытывает огромный стресс и нуждается в психологической помощи, ее работа в качестве психолога - "дикий эксперимент", а отца девочки нужно привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда.

https://ria.ru/20220129/teplyakova-1770091227.html

https://ria.ru/20220122/teplyakova-1769027363.html

https://ria.ru/20220118/teplyakova-1768349849.html

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общество, алиса теплякова, ольга ярославская, москва, россия