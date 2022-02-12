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https://ria.ru/20220212/teplyakova-1772474768.html
Отец Тепляковой рассказал об ажиотажном спросе на консультацию у дочери
Отец Тепляковой рассказал об ажиотажном спросе на консультацию у дочери - РИА Новости, 12.02.2022
Отец Тепляковой рассказал об ажиотажном спросе на консультацию у дочери
Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков рассказал об ажиотажном спросе на психологическую консультацию у его... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:28
2022-02-12T18:05
общество
алиса теплякова
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков рассказал об ажиотажном спросе на психологическую консультацию у его дочери, сообщил он в субботу РИА Новости."В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет. Просим отнестись с пониманием", - заявил Тепляков в ответ на запрос РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию отца девочки Евгения Теплякова в "Живом журнале", что психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса "уникальный специалист и у неё мало времени".Как заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, отца девочки Евгения Теплякова нужно привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда. По его словам, Алиса Теплякова вырвана из естественного развития, поэтому, с точки зрения возрастной психологии, ей самой необходимы консультации психолога.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
https://ria.ru/20220129/teplyakova-1770091227.html
https://ria.ru/20211228/mgu-1765749217.html
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общество, алиса теплякова, россия
16:28 12.02.2022 (обновлено: 18:05 12.02.2022)
 
Отец Тепляковой рассказал об ажиотажном спросе на консультацию у дочери

Отец студентки МГУ Тепляковой: ажиотажный спрос на психологическую консультацию у дочери

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков рассказал об ажиотажном спросе на психологическую консультацию у его дочери, сообщил он в субботу РИА Новости.
"В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет. Просим отнестись с пониманием", - заявил Тепляков в ответ на запрос РИА Новости.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 01:51
Профессор попросил вернуть девятилетнюю студентку МГУ Теплякову в школу
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию отца девочки Евгения Теплякова в "Живом журнале", что психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса "уникальный специалист и у неё мало времени".
Как заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, отца девочки Евгения Теплякова нужно привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда. По его словам, Алиса Теплякова вырвана из естественного развития, поэтому, с точки зрения возрастной психологии, ей самой необходимы консультации психолога.
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.
Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 02:16
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
 
ОбществоАлиса ТепляковаРоссия
 
 
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