https://ria.ru/20220212/teplyakova-1772405413.html

Стало известно, сколько отец девятилетней студентки МГУ зарабатывает на дочери

Отец девятилетней студентки МГУ раскрыл расценки на консультацию у дочери - РИА Новости, 12.02.2022

Стало известно, сколько отец девятилетней студентки МГУ зарабатывает на дочери

Психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за академический час, написал в "Живом... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T04:56

2022-02-12T04:56

2022-02-12T09:07

алиса теплякова

общество

россия

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за академический час, написал в "Живом журнале" ее отец Евгений.Одна из пользовательниц спросила у мужчины, может ли его дочь позаниматься с ее сыном математикой, чтобы вывести навыки мальчика "на нужный уровень". Автор блога ответил, что женщина "может не потянуть это финансово".Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт: отец студентки заявил, что его ребенка специально завалили на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021-го не посетила ни одного очного занятия — ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.

https://ria.ru/20220129/teplyakova-1770091227.html

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алиса теплякова, общество, россия, мгу имени м. в. ломоносова