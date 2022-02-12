Стало известно, сколько отец девятилетней студентки МГУ зарабатывает на дочери

04:56 12.02.2022 (обновлено: 09:07 12.02.2022)
Отец девятилетней студентки МГУ раскрыл расценки на консультацию у дочери
Отец студентки МГУ Тепляковой: психологическая консультация у Алисы стоит 50 тысяч рублей
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за академический час, написал в "Живом журнале" ее отец Евгений.
Одна из пользовательниц спросила у мужчины, может ли его дочь позаниматься с ее сыном математикой, чтобы вывести навыки мальчика "на нужный уровень". Автор блога ответил, что женщина "может не потянуть это финансово".
"Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются", — написал Евгений Тепляков.
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт: отец студентки заявил, что его ребенка специально завалили на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой.
Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021-го не посетила ни одного очного занятия — ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.