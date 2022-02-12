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Telegraph удалила статью о том, что Трасс предоставила России свою ДНК
Telegraph удалила статью о том, что Трасс предоставила России свою ДНК - РИА Новости, 12.02.2022
Telegraph удалила статью о том, что Трасс предоставила России свою ДНК
Газета Telegraph удалила статью, в которой заявляла, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сдав ПЦР-тест на COVID во время визита в Москву,... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:25
2022-02-12T12:25
2022-02-12T14:23
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ЛОНДОН, 12 фев — РИА Новости. Газета Telegraph удалила статью, в которой заявляла, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сдав ПЦР-тест на COVID во время визита в Москву, "предоставила русским свою ДНК".Указывалось, что "возникла обеспокоенность" этим фактом.Материал опубликовали на сайте издания минувшим вечером. Ссылка на него есть в Google-поиске, однако при переходе высвечивается сообщение, что страница не найдена. Резервная копия веб-страницы хранится в кеше на серверах Google. РИА Новости не располагает комментарием издания.Трасс посетила в четверг Москву, провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, охарактеризовавшим диалог как "разговор немого с глухим".Как сообщал ранее на этой неделе источник в Елисейском дворце, переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Кремле проходили за очень длинным столом, потому что французский лидер отказался сдавать в России ПЦР-тест на коронавирус. Источник в окружении главы государства сообщил, что французская сторона не могла допустить попадания ДНК Макрона в чужие руки.
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в мире, москва, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, лиз трасс, великобритания
12:25 12.02.2022 (обновлено: 14:23 12.02.2022)
Telegraph удалила статью о том, что Трасс предоставила России свою ДНК
Telegraph удалила статью о том, что Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК