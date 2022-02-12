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США переводят часть дипломатов во Львов по соображениям безопасности

США переводят часть дипломатов во Львов по соображениям безопасности - РИА Новости, 12.02.2022

США переводят часть дипломатов во Львов по соображениям безопасности

США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:50

2022-02-12T16:50

2022-02-12T17:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов."Мы не закрываем посольство, мы не приостанавливаем операций посольства внутри страны. Мы продолжаем сокращать сейчас численность персонала, который у нас есть в стране для выполнения только самых базовых функций", - сказал чиновник."Часть персонала будет релоцирована во Львов по соображениям безопасности. Я не буду вдаваться в подробности того, сколько народу у нас будет во Львове, а сколько остается в Киеве", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220212/evakuatsiya-1772455857.html

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в мире, сша, государственный департамент сша, киев, украина, львов